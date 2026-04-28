UPS maintient son objectif de chiffre d'affaires annuel, la flambée des prix du carburant issue de la guerre en Iran impliquant les États-Unis et Israël pouvant peser sur la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* UPS maintient ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

* L'entreprise de livraison de colis prévoit une croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au deuxième trimestre

* UPS passe des expéditions à fort volume à des livraisons plus rémunératrices

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 7-8 et 16) par Nandan Mandayam et Lisa Baertlein

United Parcel Service UPS.N a réitéré mardi son objectif de chiffre d'affaires annuel malgré des prévisions de retour à la croissance au deuxième trimestre, alors que la flambée des prix du carburant due à la guerre en Iran impliquant les États-Unis et Israël met en péril l'amélioration sous-jacente de son activité. Le plus grand transporteur de colis au monde prévoit un chiffre d'affaires de 89,7 milliards de dollars pour 2026, en hausse de 1,2 %. L'action UPS – considérée comme un indicateur économique de premier plan car elle compte parmi ses clients des détaillants, des usines et des fabricants de médicaments sur ordonnance – a reculé de 3,6 % à la mi-journée. L'action de son concurrent FedEx FDX.N est restée inchangée.

« Nous sommes en début d'année et une guerre fait rage au Moyen-Orient. Les prix élevés de l'essence pourraient potentiellement peser sur la demande vers la fin de l'année », a déclaré la directrice générale Carol Tome lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. UPS applique une surtaxe carburant sur les colis transportés par ses véhicules de livraison, ses semi-remorques et ses avions, une mesure qui protège ses bénéfices contre les flambées de prix.

Ces surcharges vont augmenter les revenus, mais les coûts sont également plus élevés, a déclaré le directeur financier Brian Dykes.

« Nous ne considérons pas cela comme une aubaine », a déclaré M. Dykes.

Certains analystes se sont demandé si UPS parviendrait à récupérer intégralement ses coûts de carburant.

Le service postal américain a récemment mis en place sa toute première surtaxe carburant et il n'est pas certain qu'UPS soit en mesure de répercuter ou de compenser d'une autre manière cet impact sur ses envois « Ground Saver » livrés par la poste, a déclaré l'analyste de J.P. Morgan Brian Ossenbeck dans une note aux clients.

Les entreprises de logistique américaines, notamment UPS et FedEx, ont vu leur volume diminuer en raison de l'évolution des politiques commerciales américaines, notamment les droits de douane sur les marchandises en provenance de Chine et d'autres principaux pays exportateurs, ainsi que la perte du traitement « de minimis » en franchise de droits pour les envois de commerce électronique de faible valeur liés à des vendeurs discount d'origine chinoise tels que Shein et Temu PDD.O . UPS a par ailleurs décidé de livrer des millions de colis en moins pour Amazon.com AMZN.O , son plus gros client, afin d'éliminer les activités qui affaiblissent ses bénéfices.

Le directeur général d'UPS, M. Tome, a déclaré que la société renouerait avec la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices dès le deuxième trimestre grâce à sa transition vers des envois haut de gamme mieux rémunérés et aux réductions de coûts mises en œuvre au cours des derniers trimestres.

Au cours de l'année écoulée, UPS a supprimé des milliers d'emplois en intensifiant l'automatisation de ses centres de tri afin de réduire ses coûts d'exploitation.

Mardi, UPS, dont le siège est à Atlanta, a annoncé un bénéfice net ajusté de 1,07 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,49 dollar par action un an plus tôt, mais a dépassé les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,02 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 1,6 % à 21,2 milliards de dollars. Toutefois, le chiffre d'affaires par colis dans son segment domestique principal a augmenté de 6,5 %. Certains analystes ont déclaré que les marges du premier trimestre dans le segment national de la société, qui est sa principale source de revenus, n'avaient pas répondu aux attentes.

Jefferies a indiqué que la marge d'exploitation ajustée de ce segment, à 4 %, se situait dans la fourchette basse de ses prévisions, comprises entre 4 % et 5 %.

Ces résultats plus faibles que prévu signifient qu'UPS devra redoubler d'efforts pour atteindre ses objectifs de rentabilité, a déclaré M. Ossenbeck de J.P. Morgan.

Mardi, UPS a réaffirmé son objectif de marge d'exploitation ajustée de 9,6 % pour 2026, un niveau inférieur aux deux chiffres que la société avait précédemment atteints.