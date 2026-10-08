Universal Display en baisse après la révision à la baisse de la note par Citi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** L'action de la société spécialisée dans les matériaux OLED Universal Display OLED.O recule de 4,5 % à 73,8 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage Citigroup abaisse la recommandation sur Universal Display de « neutre » à « vendre »; elle réduit son objectif de cours de 85 $ à 71 $

** Ce nouvel objectif de cours implique une baisse d’environ 8 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage invoque la faiblesse persistante du marché des smartphones et le retard pris dans l’adoption de la technologie OLED bleue

** Selon Citi, la hausse des coûts de la mémoire et la faiblesse de la demande de smartphones d'entrée et de milieu de gamme pourraient continuer à peser sur les volumes de matériaux OLED

** 7 courtiers sur 10 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 3 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 117,5 dollars

** À la clôture de la veille, le titre avait reculé de 33,88 % depuis le début de l’année