UnitedHealth revoit une nouvelle fois à la hausse ses prévisions de bénéfices alors que ses efforts de redressement s'accélèrent

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* Le bénéfice ajusté d'UnitedHealth au troisième trimestre dépasse les prévisions de LSEG

* La société relève ses prévisions pour 2026 à au moins 20,50 dollars par action

* Le ratio des coûts médicaux s'améliore à 88,4 %, dépassant les estimations

(Mise à jour des cours de l'action et ajout de détails sur les coûts médicaux au paragraphe 11)

par Amina Niasse

UnitedHealth Group UNH.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice pour 2026, pour la troisième fois cette année, grâce à une maîtrise des dépenses médicales dans son activité d’assurance santé et à l’amélioration des marges de ses divisions Optum, spécialisées dans les soins cliniques et les technologies de la santé.

La société est en phase de redressement depuis deux ans, après avoir subi l’une des plus importantes cyberattaques du secteur, manqué ses objectifs financiers et été contrainte de retirer ses prévisions. Elle a également été ébranlée par le meurtre d’un haut dirigeant à la sortie de la journée des investisseurs organisée par l’entreprise à New York il y a près de deux ans.

UnitedHealth, qui exploite l’une des plus grandes compagnies d’assurance santé des États-Unis, des activités de soins cliniques, des services pharmaceutiques et un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, table désormais sur un bénéfice par action ajusté d’au moins 20,50 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 19,50 et 20 dollars.

Selon les données compilées par LSEG, l’estimation moyenne des analystes concernant le bénéfice annuel s’élevait à 19,86 dollars par action.

Si UnitedHealth a réalisé un trimestre solide, le véritable point fort réside dans la pérennité de la reprise des marges, a déclaré Ann Hynes, analyste chez Mizuho.

L'action de la société a progressé de 2,2 % à 386,90 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Sur une base ajustée, UnitedHealth a enregistré un bénéfice trimestriel de 4,69 dollars par action, contre 2,92 dollars un an plus tôt, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 4,14 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les premiers commentaires sur les prévisions pour 2027, qui seront présentés lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société, seront suivis de près, ont noté les investisseurs et les analystes.

MAÎTRISE DES COÛTS

UnitedHealth a annoncé un ratio des coûts médicaux au troisième trimestre — c'est-à-dire le pourcentage des primes d'assurance consacré aux soins médicaux — de 88,4 %, un résultat meilleur que les estimations des analystes et que les 89,90 % enregistrés l'année précédente.

La société a attribué cette amélioration à la conception de ses régimes et à la nouvelle tarification de ses produits. Elle s’est retirée de certains produits d’assurance santé cette année et a nommé de nouveaux dirigeants après avoir manqué ses objectifs financiers l’année dernière.

Une provision de 610 millions de dollars a permis de réduire les coûts médicaux au cours du trimestre, reflétant des demandes de remboursement inférieures aux prévisions pour des services fournis plus tôt cette année, a indiqué la société.

Le chiffre d’affaires d’UnitedHealthcare, sa branche d’assurance, a reculé à 86,3 milliards de dollars, contre 87,1 milliards un an plus tôt, alors même que le résultat d’exploitation et les marges bénéficiaires ont progressé grâce à des modifications des prestations, à la tarification et à la maîtrise des coûts médicaux et d’exploitation.

UnitedHealthcare gère des régimes d’assurance maladie Medicare Advantage destinés aux adultes âgés de 65 ans et plus ou en situation de handicap, ainsi que des régimes Medicaid pour les Américains à faibles revenus, pour le compte des gouvernements des États.

La société a indiqué que le nombre d’adhérents à UnitedHealthcare avait diminué de 165 000 personnes dans le cadre de ses régimes de santé financés par les employeurs en raison de départs naturels, et que 85 000 autres personnes avaient quitté le programme Medicaid suite à des modifications des critères d’éligibilité.

Depuis la fin de l’année 2025, 935 000 adhérents ont quitté son activité Medicare Advantage.

Sur une base annuelle, le résultat d’exploitation de UnitedHealth au troisième trimestre est passé de 4,3 milliards de dollars au même trimestre de l’année précédente à 6,6 milliards de dollars, principalement grâce à l’amélioration des performances de sa division clinique Optum Health.

UnitedHealth a indiqué que les investissements technologiques réalisés par l’entreprise avaient permis de réduire les coûts globaux liés à la prestation de services médicaux. Optum a résilié des contrats moins avantageux portant sur certains régimes de santé qui avaient pesé sur les résultats au premier trimestre.

L’année dernière, la société avait indiqué qu’Optum était confrontée à des défis réglementaires et financiers, ce qui représentait un préjudice de 11 milliards de dollars pour la division sur trois ans.

Le chiffre d’affaires global du troisième trimestre, qui s’élève à 112,69 milliards de dollars, a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur environ 111,4 milliards de dollars, selon LSEG.