Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt) désigne son nouveau directeur général

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, propriétaire en France de Castorama et Brico Dépôt, a annoncé mardi la nomination de Sebastian Gundel au poste de directeur général.

Ancien directeur général de l'enseigne allemande de bricolage OBI - présente dans dix pays avec 660 magasins - Sebastian Gundel prendra la tête de Kingfisher et rejoindra le conseil d'administration du groupe le 1er février, précise la chaîne britannique dans un communiqué.

Son prédécesseur Thierry Garnier, qui a démissionné pour prendre la tête du géant belgo-néerlandais de la distribution Ahold Delhaize, doit rester en fonction jusqu'au 31 décembre.

L'intérim sera assuré par le directeur financier de Kingfisher, Bhavesh Mistry, pendant le mois de janvier.

Claudia Arney, présidente du conseil d'administration de Kingfisher, a salué dans le communiqué la "grande expérience" et l'"expertise reconnue" de Sebastian Gundel, et estimé qu'il pourrait "s'appuyer sur les progrès significatifs réalisés sous la direction de Thierry (Garnier), tout en apportant un regard neuf pour poursuivre l'évolution du groupe."

Kingfisher a relevé ses objectifs annuels le mois dernier, après un premier semestre marqué par un bond de 22,6% de son bénéfice net, à 290 millions de livres (338,3 millions d'euros), pour un chiffre d'affaires en progression de 0,8% à 6,9 milliards de livres sterling (environ 8 milliards d'euros).

Pour le groupe présent dans sept pays, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, la Pologne et l'Espagne, la France reste néanmoins un marché difficile.