Goldman Sachs surpasse les attentes au 3e trimestre, portée par ses activités de marché

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a annoncé mardi avoir réalisé un meilleur troisième trimestre qu'attendu, dopée par la forte progression des revenus de ses activités de négociation d'actions et de conseil.

Le groupe a généré sur la période un chiffre d'affaires de 18,68 milliards de dollars (+23% sur un an), quand le consensus des analystes de FactSet tablait sur 16,83 milliards de dollars.

"Dans un contexte économique complexe, nos clients ont continué à faire appel à Goldman Sachs (...) ce qui nous a permis d'enregistrer notre deuxième meilleur chiffre d'affaires trimestriel", s'est félicité David Solomon, PDG de la banque, cité dans le communiqué.

Seul le deuxième trimestre avait fait mieux grâce à la volatilité des marchés avec la guerre au Moyen-Orient et à l'introduction en Bourse record de SpaceX.

De juillet à septembre, le bénéfice net par action de Goldman Sachs, donnée de référence pour les investisseurs, ressort à 17,01 dollars (+39% sur un an).

La banque profite notamment d'un bond de 72% de ses revenus liés à son pôle actions. Elle agit à la fois comme un intermédiaire qui peut effectuer des opérations sur les marchés pour le compte d'investisseurs boursiers et comme un financier pour ces profils, leur prêtant l'argent nécessaire à leurs achats.

Le troisième trimestre a été animé à Wall Street, où les indices américains ont atteint à plusieurs reprises des records.

Goldman Sachs a aussi fait état d'une augmentation de 21% des commissions dans la banque d'investissement, à 3,22 milliards de dollars. Les activités de fusions-acquisitions, d'émissions de titres et de levée de dette ont toutes progressé.

Mais le carnet de commande s'est contracté ce qui soulève des questions quant au rythme des transactions pour les prochains trimestre.

Autre ombre au tableau, la banque a fait état de coûts d'exploitation en augmentation (+20% sur un an à 11,31 milliards de dollars). Cela découle toutefois principalement de l'accroissement de son activité.

Le marché a salué ces résultats, le titre Goldman Sachs prenant 3,57% à 925,87 dollars dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.