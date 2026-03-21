United Airlines va réduire le nombre de ses vols en prévision d'un pétrole à plus de 100 dollars jusqu'en 2027

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* Le directeur général Kirby déclare que United réduira de 5 points de pourcentage la capacité prévue cette année

* Kirby prévient que le prix du pétrole pourrait atteindre 175 dollars le baril

* Le directeur général déclare que la facture annuelle de carburant de United pourrait augmenter de 11 milliards de dollars

* United maintient sa stratégie de croissance malgré les réductions de capacité à court terme

(Plus de détails dans le mémo) par Rajesh Kumar Singh

United Airlines UAL.O supprimera davantage de vols non rentables au cours des deux prochains trimestres, car elle se prépare à une période prolongée de hausse des prix du kérosène en raison de la guerre contre l'Iran , alors même que la forte demande de voyages a permis aux transporteurs américains d'augmenter leurs tarifs.

Le directeur général Scott Kirby a déclaré dans une note de service vendredi que la compagnie aérienne se préparait à ce que le prix du pétrole atteigne 175 dollars le baril et reste supérieur à 100 dollars jusqu'à la fin de l'année 2027. À ces niveaux, la facture annuelle de carburant de United augmenterait d'environ 11 milliards de dollars, soit plus du double du bénéfice réalisé au cours de sa "meilleure année", a-t-il déclaré.

La guerre en Iran a plongé les compagnies aériennes dans un nouveau choc pétrolier. Les prix du kérosène ont presque doublé depuis la fin février, ce qui a entraîné une hausse des coûts dans l'ensemble du secteur et a perturbé les schémas de vol mondiaux par des déroutements et des restrictions de l'espace aérien.

Pourtant, les transporteurs américains ont jusqu'à présent réussi à augmenter leurs tarifs, aidés par la résistance de la demande et le resserrement de la capacité.

"Il y a de bonnes chances que ce ne soit pas si grave", a écrit M. Kirby à propos des hypothèses de la compagnie en matière de carburant. "Mais nous n'avons pas beaucoup d'inconvénients à nous préparer à cette éventualité

RÉDUCTION DES VOLS MARGINAUX

United avait déjà commencé à réduire les vols les moins rentables, notamment certains vols en milieu de semaine, le samedi et la nuit.

Dans la note de service, partagée par la compagnie, M. Kirby indique que la compagnie aérienne annulera environ trois points de pourcentage de vols hors pointe aux deuxième et troisième trimestres, en ciblant les itinéraires et les périodes où la demande est plus faible.

Elle supprimera également environ un point de pourcentage de capacité à Chicago O'Hare et maintiendra la suspension des liaisons avec Tel Aviv et Dubaï, ce qui portera la réduction totale à environ cinq points de pourcentage de la capacité prévue pour cette année.

M. Kirby a déclaré que United prévoyait actuellement de rétablir l'ensemble du programme à l'automne.

Ces dernières réductions s'inscrivent dans le prolongement des propos tenus par M. Kirby en début de semaine, selon lesquels la compagnie aérienne préfère laisser une partie de la demande insatisfaite plutôt que de continuer à desservir des itinéraires qui perdent de l'argent si le prix du carburant reste élevé.

LES TARIFS PERMETTENT D'ATTÉNUER LE CHOC

Les grandes compagnies aériennes américaines ont déclaré que la forte demande leur permettait d'augmenter les tarifs, ce qui contribue à atténuer l'impact de la hausse des prix du carburant. Les réductions de capacité telles que celle d'United devraient également soutenir le pouvoir de fixation des prix du secteur.

La compagnie rivale Delta Air Lines DAL.N , qui a revu à la hausse ses prévisions de recettes pour le premier trimestre cette semaine, a également déclaré qu'elle avait la possibilité de réduire ses capacités si les prix du carburant restaient élevés.

Les transporteurs américains sont particulièrement exposés car la plupart d'entre eux ne couvrent pas les coûts du carburant, contrairement à certaines compagnies aériennes européennes et asiatiques qui utilisent la couverture pour amortir les chocs de prix. Au lieu de cela, ils comptent sur les augmentations de tarifs et la discipline en matière de capacité pour récupérer une partie des dépenses supplémentaires.

La flambée des prix du carburant exerce une pression supplémentaire sur les transporteurs à bas prix , aggravant les tensions sur des modèles d'entreprise déjà mis à mal par l'augmentation des coûts de main-d'œuvre.

Toutefois, les dirigeants des compagnies aériennes ont jusqu'à présent exprimé leur confiance dans la vigueur des tarifs et de la demande, même si les coûts d'exploitation continuent de grimper.

United a déclaré que les dix premières semaines de l'année ont été les plus fortes de son histoire, une tendance reprise par d'autres grands transporteurs américains qui ont fait état de réservations robustes au printemps.

La forte demande a déjà permis aux compagnies aériennes de procéder à deux augmentations de tarifs d'environ 10 dollars par trajet, et pourrait permettre une nouvelle hausse de 5 à 7 %, selon Melius Research.

Kirby a déclaré en début de semaine que United avait pour objectif de compenser entièrement la hausse des coûts du carburant cette année, notant que les tarifs réservés au cours de la semaine dernière avaient augmenté de 15 % à 20 %.

UNE CROISSANCE À LONG TERME INTACTE

Même si elle réduit ses vols à court terme, M. Kirby a déclaré à ses employés que United ne renonçait pas à sa stratégie de croissance à plus long terme.

Le transporteur basé à Chicago continuera à prendre livraison d'environ 120 nouveaux avions cette année, dont 20 Boeing BA.N 787, et 130 autres appareils devraient être livrés d'ici avril 2028, a-t-il déclaré.

United ne réagira pas non plus comme elle l'a fait par le passé en licenciant du personnel ou en retardant les investissements futurs, a écrit M. Kirby dans son mémo.