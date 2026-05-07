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Les actions de Whirlpool ont atteint leur plus bas niveau depuis 14 ans après la révision à la baisse de ses objectifs annuels et la suspension du versement du dividende
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 18:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des niveaux de l'action tout au long du texte; ajout d'informations sur la situation financière de l'entreprise aux paragraphes 8 à 10) par Apratim Sarkar et Nandan Mandayam

Jeudi, l'action Whirlpool WHR.N a chuté à son plus bas niveau depuis plus de 14 ans, après que le fabricant d'appareils électroménagers a réduit de moitié ses prévisions de bénéfices annuels et suspendu le versement de dividendes.

Les taux d'intérêt élevés, la morosité du marché immobilier et la prudence des consommateurs face à une inflation persistante ont pesé sur la demande de remplacement, entraînant des remises importantes dans l'ensemble du secteur américain de l'électroménager et réduisant les marges.

Le conflit au Moyen-Orient a aggravé la pression, resserrant les budgets des ménages en raison d'une flambée des prix de l'énergie.

« La guerre en Iran a amplifié les inquiétudes des consommateurs concernant le coût de la vie. L'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis a chuté, atteignant son plus bas niveau jamais enregistré en mars », a déclaré jeudi Marc Bitzer, directeur général de Whirlpool, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

« Les consommateurs hésitent à remplacer leurs produits et préfèrent les faire réparer. »

Mercredi, la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, les ramenant à 3-3,5 dollars, contre environ 7 dollars auparavant.

Whirlpool prévoit un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de dollars, en deçà de sa fourchette précédente de 15,3 à 15,6 milliards de dollars, car elle s'attend à ce que les ventes d'appareils électroménagers à l'échelle du secteur sur le marché nord-américain, le plus important, reculent de 5 %. Son action a chuté de plus de 13 % à 47,45 dollars.

La société a suspendu son dividende afin de dégager des liquidités et d'accélérer le remboursement de sa dette. Elle vise une réduction de dette de plus de 900 millions de dollars en 2026, soit plus du double des 400 millions de dollars qu'elle comptait réduire en début d'année, avec pour objectif de ramener la dette à long terme sous la barre des 5 milliards de dollars.

Confrontée à une baisse de ses ventes au cours des quatre dernières années, Whirlpool s'est concentrée sur la réduction de son endettement dans le cadre de sa stratégie d'allocation du capital.

Son ratio d'endettement s'établit à environ deux, selon les calculs de Reuters, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ayant diminué de près de 40 % en glissement annuel à la fin du mois de mars.

L'action Whirlpool a reculé de 34 % depuis le début de l'année, sous-performant l'indice Dow Jones U.S. Consumer Goods

.DJUSNC , qui a perdu 2 %.

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