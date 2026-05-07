Banques: l'offre d'UniCredit sur Commerzbank "détruit la confiance", selon Merz

information fournie par Boursorama avec AFP • 07/05/2026 à 19:16

La chancelier allemand Friedrich Merz devant la Chambre allemande de commerce et d'industrie, Berlin, le 7 mai 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

Le chancelier allemand Friedrich Merz a vivement critiqué jeudi l'offre de rachat lancée sur Commerzbank par sa rivale italienne UniCredit, estimant qu'elle détruisait "la confiance" dans la deuxième banque privée allemande.

"Oui, nous avons besoin de grandes banques en Europe pour des financements complexes et pour les introductions en Bourse", a-t-il déclaré lors d'une conférence à la Chambre allemande de commerce et d'industrie (DIHK).

"Mais cela ne signifie pas que toute forme de prise de contrôle soit acceptée sans restriction", a-t-il ajouté.

Le dirigeant conservateur a dit rejeter "fermement les méthodes hostiles et agressives": il "existe des limites juridiques claires pour les encadrer".

Il faisait allusion à la récente décision du gendarme allemand des marchés, la BaFin, qui a interdit à UniCredit des "communications promotionnelles inappropriées", ainsi que "la diffusion d'analyses et de prévisions trompeuses" dans le cadre de son offre sur Commerzbank.

"Ce n'est pas ainsi que l'on traite des institutions comme (...) la Commerzbank" et "cela détruit la confiance", a-t-il martelé.

L'Etat allemand, deuxième actionnaire de Commerzbank avec 12% après UniCredit, rejette l'offre, lancée formellement mardi par UniCredit et son patron Andrea Orcel.

Ayant examiné en détail l'offre depuis mi-mars, la BaFin n'a de son côté pas formulé d'objections.

Elle stipule que les actionnaires peuvent échanger jusqu'au 16 juin une action Commerzbank contre 0,485 action UniCredit.

L'offre serait prolongée de deux semaines si UniCredit modifiait son offre, par exemple en relevant le ratio d'échange, actuellement inférieur au cours de Bourse et donc peu attractif.

Commerzbank présente vendredi de nouveaux objectifs financiers à l'horizon 2030, la presse spéculant sur l'annonce de nouvelles suppressions d'emplois, après un précédent plan ayant conduit au départ de 3.900 salariés depuis début 2025.