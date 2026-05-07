Airbus: les livraisons s'accélèrent en avril

information fournie par Boursorama avec AFP • 07/05/2026 à 19:14

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Après un premier trimestre très poussif, Airbus a accéléré ses livraisons en avril avec 67 avions remis, a annoncé l'avionneur européen jeudi.

Airbus a livré 67 avions à 39 clients contre 53 en avril 2025 ce qui porte à 181 le nombre d'appareils livrés depuis le début de l'année contre 192 pour la même période de l'année dernière.

Le bilan des livraisons des avionneurs est toujours scruté de près, car il préfigure les résultats financiers, les compagnies aériennes acquittant la majorité du prix d'achat lorsqu'elles reçoivent leurs appareils.

Au premier trimestre, l'avionneur européen a été pénalisé par de faibles livraisons dues principalement à la pénurie de moteurs de l'américain Pratt & Whitney qui ont pesé sur ses comptes.

Malgré cette situation dont l'impact se fera encore ressentir en 2026 et 2027, selon le patron d'Airbus Guillaume Faury, l'avionneur a maintenu ses objectifs pour l'année.

Il compte toujours livrer un nombre record de 870 avions commerciaux en 2026, soit plus que la meilleure année, en 2019, avant la pandémie du Covid (863 appareils).

Côté commandes, le mois d'avril a été relativement calme avec 28 avions vendus contre 331 en mars.

Le carnet de commandes d'Airbus affiche 8.977 appareils, soit plus de dix ans de production au rythme actuel.