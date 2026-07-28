UNIFY Group : Une croissance rentable du chiffre d’affaires de +10% en pro forma - intégrant les acquisitions réalisées en juin

UNIFY Group [ALUNI] poursuit la construction d'un modèle articulé autour de quatre activités – informer, former et rencontrer. Fondée sur des expertises reconnues dans les médias, la formation, l’événementiel, les technologies marketing, cette stratégie élargit les relais de développement du groupe, renforce les synergies entre ses métiers et soutient durablement la création de valeur.



Les acquisitions réalisées en juin 2026 constituent une étape majeure dans la stratégie de diversification du groupe. Sur une base pro forma, leur intégration sur l'ensemble du premier semestre représenterait une augmentation de plus de 10 % du chiffre d'affaires. (…)



Sur le périmètre consolidé hors acquisitions réalisées en juin 2026, UNIFY Group affiche un chiffre d'affaires de 252,3 M€ au premier semestre 2026, en variation limitée de -1,9 % par rapport au premier semestre 2025. La contribution de l'international poursuit par ailleurs sa progression, représentant 37% du chiffre d'affaires consolidé (S1 -2025 : 36,1%). La solidité du modèle économique du groupe, associée à la maîtrise de sa structure de coûts, conforte sa confiance dans la performance de ses résultats semestriels.



Le premier semestre 2026 a également été marqué par deux opérations venant renforcer durablement le profil financier du groupe.

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