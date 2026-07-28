Prêt-à-porter: les ventes de SMCP quasi stables au premier semestre

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Les ventes de SMCP, maison mère de Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, sont restées quasi stables au premier semestre, pénalisées en France alors qu'elles ont progressé ou sont restées constantes dans toutes les autres régions où le groupe vend ses marques de mode haut-de-gamme.

Le groupe français voit ainsi son chiffre d'affaires à 597 millions d'euros légèrement reculer de 0,7% au premier semestre par rapport à la même période l'année dernière.

"Il s'agit de résultats solides qui confirment la pertinence de notre trajectoire", a commenté mardi sa directrice générale Isabelle Guichot lors d'une conférence de presse.

Dans le détail, c'est la région Europe-Moyen-Orient-Afrique (hors France) qui enregistre la plus forte progression, avec des ventes en hausse de 6,9%, suivie de la région Amérique avec +4,5%.

"On est en train de gagner des parts de marché aux Etats-Unis, comme en Floride où on a bénéficié de l'énergie autour de la Coupe du Monde", s'est réjouie Mme Guichot.

La zone Asie-Pacifique est stable, avec un chiffre d'affaires inchangé à 96,6 millions d'euros.

En France, en revanche, les ventes chutent de 10,8%, en raison "d'une demande relativement atone, notamment en province", a expliqué Isabelle Guichot.

La dirigeante a également évoqué la fermeture de 26 points de vente dans des BHV, à Paris mais aussi en région, ce qui "a eu un impact (sur le chiffre d'affaires) en France".

Le BHV, emblématique enseigne parisienne, a subi ces dernières années de nombreux revers, accusée de ne plus payer ses fournisseurs et vouée aux gémonies après un partenariat décrié avec le site de mode en ligne asiatique Shein.

Concernant les marques, Maje tire les ventes (+3,7%) au premier semestre, tandis que les trois autres obèrent les résultats, avec une baisse de 0,9% pour Sandro et de 13,2% pour Claudie Pierlot et Fursac conjointement.

Cependant, SMCP reste dans le vert: elle avait renoué au premier semestre 2025 avec les profits et inscrit au premier semestre 2026 un bénéfice net de 17 millions d'euros, en hausse de 52% sur un an.

Présent dans 58 pays, SMCP compte au total environ 1.600 points de vente.