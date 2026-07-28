CMA CGM: bond du bénéfice net au 2e trimestre malgré la guerre au Moyen-Orient

( AFP / MARTIN BERNETTI )

L'armateur français CMA CGM a annoncé mardi avoir enregistré un bénéfice net et un chiffre d'affaires en nette hausse au deuxième trimestre, portés par une demande soutenue d'entreprises qui ont cherché à anticiper les soubresauts géopolitiques, en premier lieu la guerre au Moyen-Orient.

Sur la période d'avril à juin, le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 19% sur un an pour atteindre 15,7 milliards de dollars, tandis que son bénéfice net a bondi de 48% à 770 millions de dollars, selon les résultats publiés par l'entreprise.

Cette croissance s'explique d'abord par une hausse de 6% des volumes de conteneurs transportés, portée par des entreprises soucieuses de reconstituer leurs stocks face aux perturbations logistiques au Moyen-Orient.

La période a aussi offert "une fenêtre d'opportunité pour les entreprises" pour charger des marchandises entre l'annulation par la Cour suprême d'une partie des droits de douane de Donald Trump et l'application de nouvelles taxes fin juillet, a souligné à l'AFP le directeur financier du groupe, Ramon Fernandez.

Cette forte demande a entretenu des "taux de fret" élevés (les tarifs facturés par les armateurs), permettant d'absorber les importants surcoûts d'exploitation générés par le conflit au Moyen-Orient et le blocage du stratégique détroit d'Ormuz.

Pour maintenir la circulation dans la région, le groupe a dû déployer des "corridors terrestres" combinant route et rail, alors que huit de ses navires se trouvent encore dans le Golfe.

Le groupe a également refaçonné ses trajets habituels autour de ports "secondaires" qui permettent d'éviter le détroit d'Ormuz.

Grâce à cette forte demande qui a permis des prix soutenus, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de CMA CGM, un indicateur de rentabilité, s'est envolé de 31% à 2,99 milliards de dollars.

Très exposée au secteur automobile européen en difficulté, sa branche logistique voit en revanche sa rentabilité s'effriter, malgré un chiffre d'affaires en hausse à 5,01 milliards de dollars (+8,5%), a expliqué la direction.

La marge brute d'exploitation de cette branche s'est ainsi établie à 7,8% du chiffre d'affaires au premier semestre, contre 9,9% un an plus tôt.

Face aux incertitudes commerciales et géopolitiques, CMA CGM dit aborder la fin de l'année avec "prudence" , Ramon Fernandez concédant une visibilité "extrêmement limitée".

Parallèlement à ses résultats, le groupe a également indiqué mardi avoir finalisé sa société commune avec le fonds d'investissement américain Stonepeak, qui a déboursé 2,4 milliards de dollars pour investir dans neuf grands ports de l'armateur français dans le monde, dont New York et Los Angeles.