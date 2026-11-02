Une nouvelle cyberattaque visant les réfrigérateurs des supermarchés se propage à travers l'Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations concernant le Centre belge pour la cybersécurité, d'une référence au fournisseur de technologies Danfoss, des commentaires de la Commission européenne et d'une déclaration d'IKEA)

* Les magasins Delhaize touchés par un « incident informatique » en Belgique et au Luxembourg

* Le centre national suédois de cybersécurité enquête sur ces incidents

* Un magasin ICA en Suède indique que ses réfrigérateurs ont été touchés par une cyberattaque

* Les magasins SPAR belges et les supermarchés Carrefour sont également touchés

* Cette attaque survient quelques semaines après un piratage similaire survenu en France le mois dernier

par Marie Mannes, Helen Reid et Louise Rasmussen

Une cyberattaque visant des supermarchés européens s’est propagée à travers le continent lundi, touchant les réfrigérateurs et les congélateurs de la Suède à la Belgique et contraignant les magasins à jeter des denrées alimentaires, dans un incident qui fait écho à une attaque similaire survenue en France le mois dernier.

Cette attaque, qui a fait monter la température dans les réfrigérateurs et les congélateurs de dizaines de magasins, a touché les groupes de supermarchés Ahold Delhaize AD.AS et Colruyt COLR.BR en Belgique et au Luxembourg, ainsi que les chaînes de supermarchés suédoises ICA et Coop. Le distributeur IKEA, spécialisé dans le mobilier et les boulettes de viande, a également vu au moins un de ses magasins touché.

“Tout est détruit”, a déclaré à Reuters Engla Ingwall, responsable des ventes d’un magasin franchisé ICA à Stockholm, lors d’une visite sur place lundi, ajoutant que l’attaque s’était produite à 2h du matin (01h00 GMT) mais n’avait été remarquée que plusieurs heures plus tard.

“Il y a eu une cyberattaque et tous nos congélateurs ont atteint 50 degrés (Celsius).”

Un porte-parole de la société privée ICA a déclaré que l’entreprise avait pris connaissance du fait qu’“un nombre limité de magasins avait été touché par un incident survenu pendant la nuit, qui a affecté leurs systèmes de réfrigération et de congélation”.

Ces derniers incidents font suite à une attaque survenue en France le mois dernier, au cours de laquelle, selon la police, des pirates informatiques avaient pris le contrôle des groupes frigorifiques de centaines de supermarchés, provoquant des incendies et des pertes alimentaires. Ahold a également signalé un incident de cybersécurité à la police le mois dernier.

Bien que personne n’ait revendiqué la responsabilité de ces deux attaques, ces incidents ont renforcé les inquiétudes des autorités européennes concernant les menaces hybrides pesant sur les infrastructures, dans un contexte de tensions croissantes en matière de sécurité depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 .

Moscou a nié à plusieurs reprises toute implication dans des opérations de sabotage ou de guerre hybride. Reuters n’a pas pu établir qui était à l’origine des attaques de lundi ni si celles-ci étaient liées aux incidents survenus en France.

“On ignore qui est à l’origine de cette attaque, et on ne le saura peut-être jamais”, a déclaré Katrien Eggers, porte-parole du Centre belge pour la cybersécurité, ajoutant qu’elle s’inquiétait de la multiplication des incidents, due en partie à l’IA.

“Tous les systèmes informatiques sont potentiellement vulnérables, et l’IA peut désormais être utilisée pour exploiter avec succès ces faiblesses — en particulier par des acteurs sophistiqués”, a-t-elle déclaré.

“LE COMMERCE DE DÉTAIL EST UNE CIBLE FACILE”

Des réfrigérateurs aux systèmes de chauffage, en passant par les caméras de sécurité et les alarmes, une gamme toujours plus large d’appareils, autrefois essentiellement mécaniques, peut désormais être surveillée et contrôlée à distance, ce qui ouvre de nouvelles opportunités aux cybercriminels .

Au moins certains des réfrigérateurs touchés lundi utilisaient une technologie de contrôle de la température de la société danoise Danfoss, qui avait également été prise pour cible lors de l’attaque en France. L’entreprise a indiqué qu’elle travaillait avec ses clients pour mettre en place des correctifs.

La Commission européenne a déclaré que ces derniers incidents mettaient en évidence à quel point les menaces numériques devenaient de plus en plus perturbatrices.

“Il s’agit d’une tentative délibérée de perturber notre chaîne d’approvisionnement alimentaire et de saper la confiance des consommateurs à son égard – un avertissement que nous devons prendre au sérieux”, a déclaré Christophe Hansen, commissaire européen chargé de l’agriculture. “La répétition de ces cyberattaques est profondément préoccupante.”

Un porte-parole du groupe Colruyt, qui exploite les magasins Spar en Belgique sous un système de franchise, a indiqué que les systèmes de réfrigération de cinq magasins avaient été attaqués.

En Irlande, le grossiste Musgrave a indiqué que l’incident avait affecté les systèmes de 13 de ses magasins SuperValu, le contraignant à retirer de la vente certains produits réfrigérés et surgelés.

“Nos systèmes de surveillance nous ont alertés du problème et nous avons pris des mesures immédiates”, a-t-il indiqué dans un communiqué. “Notre enquête est en cours.”

Tom Hegel, chercheur au sein de la société de cybersécurité SentinelOne, a expliqué que de telles attaques étaient généralement liées à des extorsions, à des motivations politiques ou à des opérations menées par des États-nations, l’absence de demandes financières dans les cas récents laissant plutôt supposer un sabotage.

“Le commerce de détail est une cible facile, car les chaînes de magasins gèrent un parc considérable de contrôleurs de réfrigération, de systèmes de gestion des bâtiments, de panneaux d’accès aux portes et d’équipements de point de vente”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était difficile de remonter jusqu’aux pirates informatiques ciblant ces systèmes.

“Un attaquant qui se connecte à un panneau de contrôle exposé ne laisse pratiquement aucune trace… Du point de vue de la défense, un adolescent et un service de renseignement se ressembleraient beaucoup.”

“C’EST TRÈS INQUIÉTANT”

Carrefour CARR.PA , qui a été durement touché par l’attaque survenue le mois dernier en France, a indiqué que 15 de ses 700 magasins en Belgique avaient été affectés. IKEA a déclaré qu’un magasin en Belgique avait été touché et qu’il ne pouvait exclure des perturbations dans d’autres points de vente.

La chaîne de supermarchés suédoise privée Coop a déclaré que 7 de ses 800 magasins avaient été touchés par un incident informatique impliquant une manipulation non autorisée de ses systèmes de réfrigération. Elle a précisé que Danfoss figurait parmi ses fournisseurs.

Luc De Laet, fondateur et propriétaire de la chaîne de boucheries belge De Laet & Van Haver, a déclaré avoir été réveillé à 3h30 du matin par un employé lui signalant un problème. Il s’est précipité dans son magasin situé au sud d’Anvers et a constaté que la température des réfrigérateurs avait grimpé jusqu’à 18 °C.

Il a estimé que cet incident avait entraîné la perte d’environ 15 000 € (16.800 $) de viande.

“C’est très effrayant. Ils piratent le système qui enregistre la température et peuvent le programmer à distance”, a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant qu’il était exaspérant de devoir jeter autant de nourriture.

De Laet a déclaré qu’il pensait que les pirates informatiques tentaient de déstabiliser les économies européennes. Il avait contacté la police, mais ignorait si une enquête avait été ouverte.

“Je n’ai que deux mots à leur dire: réveillez-vous, s’il vous plaît, car il se passe quelque chose”, a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,8948 euro)