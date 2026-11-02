TotalEnergies voit la demande mondiale de pétrole atteindre son pic entre 2035 et 2040

Salon et conférence internationaux du pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC) à Abu Dhabi

TotalEnergies s'attend à ce que ‌la demande mondiale de pétrole atteigne son pic entre 2035 et 2040, a ​déclaré lundi Aurélien Hamelle, directeur du développement durable, précisant que celle-ci pourrait ensuite connaître une baisse accélérée si les ventes de véhicules électriques continuaient de progresser.

Le rapport ​annuel de perspectives énergétiques de l'entreprise prévoit une augmentation de cette demande, avant une stabilité au ​cours des années 2030, puis un lent ⁠déclin. Les attentes de l'année dernière tablaient sur une hausse jusqu'en 2040, ‌suivie d'une décroissance progressive.

Selon ce rapport, la crise des marchés de l’énergie déclenchée par la guerre américano-israélienne contre l’Iran pourrait toutefois ​servir d'"accélérateur" de la transition ‌énergétique, soulignant une forte hausse des ventes de véhicules ⁠électriques en Asie, en Amérique latine et en Europe.

Il montre également un renforcement des exigences en matière de mélange de biocarburants, qui influencent les modes de ⁠consommation énergétique.

UN CONTEXTE GÉOPOLITIQUE ‌ENTRAÎNANT UNE HAUSSE DES PRIX

Lors d'une présentation de ce rapport, ⁠Patrick Pouyanné, président-directeur général (PDG) du groupe, a assuré que l'idée d'une pénurie ‌de gaz est erronée".

Il a ajouté que les Européens devront néanmoins ⁠payer plus cher pour garantir un approvisionnement suffisant.

Ces remarques interviennent ⁠alors que le continent ‌est en concurrence avec l’Asie pour s’assurer des livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ​tout en s’efforçant de remplir ses ‌sites de stockage avant l’hiver, dans un contexte géopolitique incertain.

Cette situation a entraîné une hausse des prix ​du gaz au cours de l’été, période durant laquelle les négociants jugent généralement plus rentable de stocker des volumes que de les vendre.

Les ⁠cuves allemandes, les plus grandes d’Europe, entament la saison hivernale à leur plus bas niveau jamais enregistré. Elles n’étaient remplies qu’à 61,03% au 1er novembre, bien en deçà de la moyenne de l’Union européenne, qui s’établit à 74,62%, selon les données de Gas Infrastructure Europe.

(Dominique Patton et Dimitri Rhodes, rédigé par Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)