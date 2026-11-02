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Présidentielle: pour Darmanin, Mélenchon et Le Pen "tueront l'Europe telle qu'elle existe"
information fournie par AFP 02/11/2026 à 16:23

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Le garde des Sceaux Gérald Darmanin quitte l'Elysée après le conseil des ministres le 22 juillet 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin quitte l'Elysée après le conseil des ministres le 22 juillet 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"M. Mélenchon et Mme Le Pen tueront l'Europe telle qu'elle existe", si l'un ou l'autre accède à l'Elysée en 2027, a estimé lundi le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, par ailleurs soutien du candidat Édouard Philippe, lors d'un forum à Barcelone.

"C'est incontestable que si M. Mélenchon ou si Mme Le Pen est élu(e), il n'existe plus d'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y aura toujours un continent européen et des pays qui se parleront, mais il n'y aura pas de Communauté européenne", a poursuivi le ministre, en estimant que "les projets des deux candidats sont extrêmement clairs et se construisent sur la fin de cette Europe".

Le garde des Sceaux a encore appelé à ce que soit "quelqu'un de très pro-européen" qui remporte l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 18 avril, "pour faire changer l'Europe", considérant que l'enjeu du prochain chef de l'Etat français sera "de transformer l'Europe en une Europe puissance et pas en une Europe discussion".

Gérald Darmanin, qui fut membre de tous les gouvernements depuis 2017, à l'exception de la brève équipe Barnier, a par ailleurs déploré que "l'Europe décroche dans le monde" et que "la France a tendance à décrocher en Europe".

"En France, les débats sont souvent des débats de vieux - c'est-à-dire des débats sur les retraites, sur l'assurance maladie, sur comment on va terminer sa vie - alors que le monde parle de physique quantique, d'intelligence artificielle, de climat et d'industrie verte", a encore fait observer Gérald Darmanin.

"Il faut qu'on arrête des débats de vieux pour nous projeter vers des débats d'avenir", a-t-il encore exhorté.

Gerald Darmanin
Jean-Luc Melenchon
Presidentielle 2027
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7 commentaires

  • 17:03

    Depuis 2022, l'Europe a donné à l'Ukraine 216,3 milliards d'euros (selon les données du Conseil de l'UE actualisées en juillet 2026) + les 70 milliards à venir

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