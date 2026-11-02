Les clients de Binance retirent 4,7 milliards de dollars après le piratage, tandis que le monde des cryptomonnaies évalue les répercussions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte au paragraphe 3, de détails sur les retraits au paragraphe 4, d'informations sur l'impact sur le secteur financier traditionnel au paragraphe 7 et d'une note d'Elliptic au paragraphe 20)

* Les sorties nettes représentent environ 3 % des actifs de Binance

* Binance affirme qu'elle couvrira les pertes et a levé 6 milliards de dollars

* Selon les analystes, ce piratage pourrait freiner l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les cryptomonnaies

par Rae Wee et Elizabeth Howcroft

Les clients de Binance ont retiré un montant net de 4,72 milliards de dollars de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde depuis sa réouverture, après que des pirates ont dérobé environ 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies sur la plateforme, dans ce qui pourrait être le plus grand braquage financier de l’histoire.

La plateforme a gelé les retraits pendant environ 48 heures après le piratage, qui, selon le FBI , aurait été perpétré par la Corée du Nord, avant de permettre à nouveau à ses clients d’effectuer des retraits dimanche matin.

Ce vol a mis en évidence la vulnérabilité des actifs numériques face aux attaques et soulevé des questions quant à son impact sur Binance, qui s’est engagé à rembourser intégralement ses clients, ainsi que sur l’ensemble du marché.

Binance a indiqué que les sorties nettes représentaient environ 3 % des actifs de la plateforme, un chiffre relativement modeste qui, selon les analystes, suggère que la confiance des clients s’est globalement maintenue. La majorité des retraits effectués depuis la plateforme ont été réalisés sous la forme du stablecoin USDT de Tether, a ajouté Binance.

Ces retraits sont à comparer aux quelque 7 milliards de dollars retirés du stablecoin USDC de Circle en l’espace d’une semaine après la faillite de la Silicon Valley Bank en 2023. Binance avait elle-même enregistré des retraits nets d’environ 6 milliards de dollars en 72 heures en 2022, après la faillite de FTX.

Cette attaque marque une intensification des vols de cryptomonnaies par la Corée du Nord . La société d’analyse de chaînes de blocs TRM Labs a indiqué que des pirates informatiques liés à la Corée du Nord avaient volé 7,4 milliards de dollars depuis le début de l’année 2026.

Selon des analystes et des experts en cryptomonnaies, les répercussions semblent pour l’instant limitées, et rien n’indique pour l’instant un impact sur l’ensemble des marchés financiers, malgré un resserrement des liens entre les cryptomonnaies et la finance traditionnelle ces dernières années.

« C’est Binance qui absorbera l’impact financier du vol de ces fonds, et non nos utilisateurs », a déclaré la société dans un communiqué publié le X.

Binance a précisé qu’elle couvrait les pertes avec ses fonds propres et qu’elle avait déjà mobilisé 6 milliards de dollars provenant de sa trésorerie d’entreprise, d’un fonds d’assurance et de réserves constituées pour faire face aux failles de sécurité.

« Cela n’a pas encore déclenché de panique généralisée ni de retrait massif et concentré », a déclaré Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group 3887.HK , une société de services financiers spécialisée dans les actifs numériques basée à Hong Kong.

Binance, qui affirme compter plus de 335 millions d’utilisateurs dans le monde et enregistrer un volume quotidien moyen de transactions de 95 milliards de dollars sur l’ensemble des actifs numériques et des produits dérivés, a indiqué avoir également enregistré 2,7 milliards de dollars d’apports de la part de ses clients depuis dimanche et que les volumes de retraits se stabilisaient après un « pic initial ».

PAS DE RUÉE VERS LES RETRAITS

Certains traders ont déclaré à Reuters qu’ils conservaient leurs comptes.

Ryan Tan, un utilisateur de Binance, a déclaré qu’il n’était pas pressé de retirer ses fonds de la plateforme, car il avait déjà réduit considérablement le solde de son compte depuis l’effondrement de FTX il y a quatre ans.

«Après l’effondrement de FTX, j’ai décidé de tout conserver dans mon portefeuille plutôt que de laisser mes actifs sur les plateformes d’échange», a déclaré cet homme de 39 ans.

Après avoir atteint vendredi leur plus bas niveau en six semaines, les cours des bitcoins BTC= se sont redressés au cours du week-end pour s’échanger lundi à près de 78 000 dollars, tandis que l’ether ETH= a également rebondi après avoir touché son plus bas niveau en deux mois.

Les capitalisations boursières des stablecoins, souvent considérées comme un indicateur des flux de capitaux entrant et sortant des marchés des cryptomonnaies, ont baissé depuis vendredi, ce qui suggère que certains investisseurs ont transféré leurs fonds vers des liquidités ou des actifs traditionnels. Binance a recommencé à autoriser les retraits en dollars américains lundi.

UN BLANCHIMENT D’ARGENT « TRÈS COMPLEXE »

Le FBI a déclaré samedi que le groupe nord-coréen TraderTraitor , soutenu par l’État, était responsable de l’attaque. Les chercheurs décrivent ce groupe comme très sophistiqué et affirment que ses activités contribuent à financer les programmes d’armement du pays.

Selon les analystes, l’ampleur de cette attaque pourrait freiner l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les cryptomonnaies. Les ETF au comptant sur le bitcoin ont enregistré vendredi des sorties de capitaux de 643 millions de dollars, soit le plus important retrait quotidien du mois d’octobre, tandis que plus de 1,3 milliard de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées, d’après Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs.

« Un piratage sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies, c’est un braquage de banque à la vitesse d’Internet, ce qui crée un profil de risque instable pour toute personne responsable du capital d’autrui », a-t-il déclaré.

Environ la moitié des fonds volés étaient détenus sous forme de stablecoins et ont été gelés par des émetteurs, notamment Circle, qui a annoncé lundi avoir gelé plus de 1,1 milliard de dollars en USDC USDC= . Le cabinet d’analyse blockchain Elliptic a indiqué qu’environ 3,24 milliards de dollars de cryptomonnaies volées sont détenus par des adresses de portefeuilles liées au vol, qualifiant le processus de blanchiment de « très complexe et clairement automatisé ».

Jonathan Benton, fondateur et directeur général de la société de récupération d’actifs cryptographiques iSanctuary, a déclaré que la technologie permettant de retracer les fonds volés existait, mais que le défi consistait à transformer ces renseignements en une action rapide et coordonnée avant que ces actifs ne disparaissent.

« L’avenir des cryptomonnaies ne dépendra pas des sommes d’argent qui entrent sur le marché, mais de la sécurité de cet argent une fois qu’il s’y trouve », a déclaré Benton, ancien responsable de l’unité chargée de la corruption internationale au sein de la National Crime Agency britannique.