Wall Street ouvre en hausse à la veille des "midterms", optimisme sur le pétrole

PHOTO D'ARCHIVES : Un écran affiche des informations boursières après l'ouverture de la Bourse de New York (NYSE) à New York.
La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et avant une nouvelle salve de résultats d'entreprises, tandis que le pétrole recule sur fond d'espoirs d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 403,09 points, soit 0,78%, à 52.173,40 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,45% à 7.613,87 points.
Le Nasdaq Composite prend 0,63%, soit 159,07 points, à 25.596,07 points.
Une semaine après l'Europe, les États-Unis sont également passés à l'heure d'hiver au cours du week-end, ramenant l'ouverture de la Bourse de New York à 15h30, heure de Paris.
Parmi les principaux événements de cette semaine figurent mardi les élections américaines de mi-mandat ("midterms"), qui détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald Trump.
Les démocrates sont largement donnés favoris pour remporter la Chambre des représentants, mais l’issue au Sénat reste plus incertaine.
"Les élections de mi-mandat sont généralement défavorables au parti au pouvoir, et une victoire démocrate à la Chambre des représentants ramènerait les États-Unis à un gouvernement divisé, ce qui n’aurait rien d’inhabituel", a déclaré Seth Meyer, responsable mondial de la gestion des portefeuilles clients chez Janus Henderson Investors.
Des analystes soulignent toutefois que les résultats du scrutin pourraient altérer la marge de manoeuvre budgétaire de Donald Trump.
L'appétit pour le risque est stimulé par la chute de plus de 4% des cours du pétrole, les négociations entre responsables iraniens et médiateurs qataris en vue d’un accord avec les Etats-Unis faisant espérer une atténuation des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.
En parallèle, la saison des résultats se poursuit, avec la technologie toujours dans le viseur et notamment la publication prévue dans la soirée d'Apple, afin d'affiner l'évaluation des craintes concernant les investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).
Aux valeurs, l'opérateur hôtelier Marriott avance de 4,8% à la suite d'un relèvement de son objectif de croissance annuelle par chambre disponible (RevPAR).
Marvell Technology a annoncé lundi le rachat du fabricant de composants optiques Lumentum dans le cadre d'une opération évaluée à 115 milliards de dollars (128,94 milliards d'euros), faisant reculer leurs actions respectives de 6,1% et de 11,2%.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur
(Rédigé par Coralie Lamarque)
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