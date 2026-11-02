Wall Street ouvre en hausse à la veille des "midterms", optimisme sur le pétrole

PHOTO D'ARCHIVES : Un écran affiche des informations boursières après l'ouverture de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse lundi, à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et avant une ​nouvelle salve de résultats d'entreprises, tandis que le pétrole recule sur fond d'espoirs d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 403,09 points, soit 0,78%, à 52.173,40 points ​et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,45% à 7.613,87 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,63%, soit 159,07 points, ​à 25.596,07 points.

Une semaine après l'Europe, les ⁠États-Unis sont également passés à l'heure d'hiver au cours du week-end, ramenant l'ouverture de ‌la Bourse de New York à 15h30, heure de Paris.

Parmi les principaux événements de cette semaine figurent mardi les élections américaines de mi-mandat ("midterms"), qui détermineront ​si les démocrates parviendront à ‌arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald ⁠Trump.

Les démocrates sont largement donnés favoris pour remporter la Chambre des représentants, mais l’issue au Sénat reste plus incertaine.

"Les élections de mi-mandat sont généralement défavorables au parti au pouvoir, et une ⁠victoire démocrate à ‌la Chambre des représentants ramènerait les États-Unis à un gouvernement divisé, ce qui ⁠n’aurait rien d’inhabituel", a déclaré Seth Meyer, responsable mondial de la gestion des portefeuilles ‌clients chez Janus Henderson Investors.

Des analystes soulignent toutefois que les résultats du scrutin ⁠pourraient altérer la marge de manoeuvre budgétaire de Donald Trump.

L'appétit pour ⁠le risque est stimulé ‌par la chute de plus de 4% des cours du pétrole, les négociations entre responsables iraniens ​et médiateurs qataris en vue d’un accord ‌avec les Etats-Unis faisant espérer une atténuation des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

En parallèle, la saison des résultats se poursuit, ​avec la technologie toujours dans le viseur et notamment la publication prévue dans la soirée d'Apple, afin d'affiner l'évaluation des craintes concernant les investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

Aux ⁠valeurs, l'opérateur hôtelier Marriott avance de 4,8% à la suite d'un relèvement de son objectif de croissance annuelle par chambre disponible (RevPAR).

Marvell Technology a annoncé lundi le rachat du fabricant de composants optiques Lumentum dans le cadre d'une opération évaluée à 115 milliards de dollars (128,94 milliards d'euros), faisant reculer leurs actions respectives de 6,1% et de 11,2%.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)