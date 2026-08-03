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Une filiale de gestion d’actifs de la Société Générale finalise une acquisition en Roumanie
information fournie par Agefi Asset Management 03/08/2026 à 08:15
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BRD Groupe Société Générale, la filiale roumaine de Société Générale, a annoncé la finalisation de l’acquisition à 99,9% de Patria Asset Management, via sa société de gestion BRD Asset Management. Cette opération avait été annoncée en mars dernier, mais elle était en attente de validation par l’autorité roumaine des marchés financiers (ASF).

D’après les informations du média roumain Profit.ro , le prix de la transaction s’élève à environ 5,5 millions d’euros, mais cette somme pourrait évoluer sous forme de déductions conformément aux mécanismes contractuels.

Patria AM, la branche de gestion d’actifs de Patria Bank, compte six fonds, dont deux fonds indiciels cotés (ETF) à la Bourse de Bucarest. Au 28 février 2026, la société de gestion comptait 1,16 milliard de lei roumains d’actifs sous gestion (220 millions d’euros).

De son côté, BRD Asset Management demeure le plus grand gestionnaire d’actifs de Roumanie avec environ 25% des parts de marché sur le segment des fonds Ucits dans le pays en 2025. À la fin du premier trimestre 2026, ses actifs s’élevaient à 9,4 milliards de lei roumains (1,8 milliard d’euros).

L'Agefi

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