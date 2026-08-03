Les Bourses européennes ouvrent en hausse grâce au recul du pétrole

Le siège d'Euronext, société qui gère notamment la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de la capitale française, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert lundi, sur fond de recul des prix du pétrole depuis l'annonce de nouvelles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, vers 7H05 GMT, Paris prenait 0,87%, Francfort 0,91%, Milan 0,80% et Londres 0,42%.

Euronext CAC40