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Les Bourses européennes ouvrent en hausse grâce au recul du pétrole
information fournie par AFP 03/08/2026 à 09:10
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Le siège d'Euronext, société qui gère notamment la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de la capitale française, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère notamment la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de la capitale française, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert lundi, sur fond de recul des prix du pétrole depuis l'annonce de nouvelles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, vers 7H05 GMT, Paris prenait 0,87%, Francfort 0,91%, Milan 0,80% et Londres 0,42%.

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