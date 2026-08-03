AstraZeneca discute avec Bristol Myers Squibb d'une fusion à $400 mds, selon une source

Des tubes à essai devant le logo de Bristol Myers Squibb.

par Sabrina Valle et Michael ‌Erman

AstraZeneca et Bristol Myers Squibb ont mené ​des discussions préliminaires portant sur une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques ​au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de ​dollars (346,95 milliards d'euros), selon ⁠une source proche du dossier.

Cette information a d'abord été ‌rapportée par le Financial Times. Reuters n'a pas pu déterminer si ces discussions se ​poursuivaient.

Un éventuel accord ‌présenterait un risque réglementaire, les autorités américaines ⁠de la concurrence pouvant se montrer plus réticentes sous l'administration du président Donald Trump, a indiqué cette source ⁠sous couvert d'anonymat.

Le ‌locataire de la Maison blanche met l'accent ⁠sur les investissements domestiques dans ce secteur et ‌sur le développement de l’industrie manufacturière américaine.

Alors ⁠qu’AstraZeneca avait dévoilé l’année dernière son intention de ⁠s’introduire directement ‌en Bourse aux États-Unis pour tirer parti des valorisations ​plus élevées outre-Atlantique, un ‌tel accord signifierait qu’une entreprise basée au Royaume-Uni rachèterait de fait un géant ​pharmaceutique américain de premier plan.

AstraZeneca n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Bristol Myers ⁠n’a pas immédiatement répondu à une demande de réaction de Reuters.

(Sabrina Valle et Michael Erman à New York et Devika Nair à Bangalore; Avec la contribution de Chris Sanders à Washington; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)