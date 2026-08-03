TotalEnergies rachète à Shell ses activités renouvelables, vend 50% d'un portefeuille à KKR

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TotalEnergies ‌a annoncé lundi la signature ​d'un accord avec Shell en vue d'acquérir l’ensemble des activités renouvelables ​terrestres de la major pétrolière britannique ​en Europe, le ⁠géant pétrolier et gazier français ‌déclarant par ailleurs céder à KKR 50% d’un portefeuille ​d’actifs ‌solaires et éoliens terrestres valorisé ⁠à 1,8 milliard d’euros.

A l'issue de la transaction avec Shell, ⁠dont la ‌finalisation, prévue d’ici la ⁠fin 2026, TotalEnergies détiendra ‌100% du portefeuille d'actifs, ⁠selon un communiqué.

Dans le cadre ⁠de l'accord ‌avec KKR, TotalEnergies cédera 50% d'un ​portefeuille ‌en Allemagne, Espagne, France et Pologne, représentant de 1,2 ​gigawatts (GW), tout en conservant une participation de ⁠50% dans ces actifs qu’elle continuera d’opérer après la finalisation de la transaction, prévue en 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)