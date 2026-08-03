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L'Europe ouvre dans le vert, tirée par le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 09:31
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Bourse Euronext à Amsterdam

Bourse Euronext à Amsterdam

Les principales Bourses européennes ‌sont dans le vert en début de séance lundi, les marchés ​saluant les perspectives d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient, qui permettent une chute des cours pétroliers.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,97% à 8.591,93 ​points vers 07h20 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,19% et à Londres, ​le FTSE 100 cède 0,01%.

L'indice ⁠EuroStoxx 50 avance de 0,71%, le FTSEurofirst 300 de 0,27% ‌et le Stoxx 600 de 0,29%.

Alors que la guerre au Moyen-Orient s'éternise depuis fin février et que les ​craintes inflationnistes tourmentent ‌les marchés, les déclarations du président américain Donald Trump ⁠en faveur quant à des discussions avec l'Iran suscitent des espoirs.

Donald Trump a déclaré dimanche que des discussions avec Téhéran se ⁠tiendraient ce lundi, ‌refusant toutefois de fixer une date butoir pour un ⁠accord, après avoir annoncé auparavant renoncer à attaquer l'Iran dans ‌l'espoir d'une entente rapide sur la réouverture du détroit ⁠d'Ormuz.

Face à ces déclarations, les cours pétroliers chutent ⁠de plus de ‌5%, le Brent s'établissant à 83,48 dollars le baril.

Aux valeurs, Mersen ​grimpe de 11,1% au gré ‌d'un changement de recommandation de la part de RBC, se hissant en tête du SBF ​120

Dans le sillage de la chute des cours pétroliers, Air France-KLM prend 4,8%, tandis que TotalEnergies abandonne 1,9%, lanterne ⁠rouge du CAC, le géant pétrolier et gazier ayant par ailleurs annoncé des accords avec Shell et KKR.

Ailleurs en Europe, AstraZeneca perd 6,9% à la suite de discussions préliminaires avec Bristol Myers Squib en vue d'une fusion, selon une source.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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