Une étude révèle que les licences pétrolières de l'État norvégien représentent une valeur de 150 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les participations directes du gouvernement norvégien dans les licences pétrolières et gazières offshore ainsi que dans les infrastructures sont évaluées à un total de 1 410 milliards de couronnes norvégiennes (soit 150 milliards de dollars), selon une étude publiée mercredi par le ministère de l'Industrie.

* L'État détient des participations dans des dizaines de gisements exploités par des compagnies pétrolières telles qu'Equinor EQNR.OL et ConocoPhillips COP.N , ce qui lui procure des recettes supplémentaires par rapport aux impôts versés par ces dernières.

* En 2025, les flux de trésorerie nets du gouvernement provenant du portefeuille dit "SDFI" s’élevaient à 243 milliards de couronnes, a indiqué le gouvernement.

* L’évaluation des participations du SDFI a été réalisée par la holding pétrolière publique Petoro et présentée par le ministère de l’Industrie.

(1 $ = 9,4005 couronnes norvégiennes)