 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une étude révèle que les licences pétrolières de l'État norvégien représentent une valeur de 150 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 14:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les participations directes du gouvernement norvégien dans les licences pétrolières et gazières offshore ainsi que dans les infrastructures sont évaluées à un total de 1 410 milliards de couronnes norvégiennes (soit 150 milliards de dollars), selon une étude publiée mercredi par le ministère de l'Industrie.

* L'État détient des participations dans des dizaines de gisements exploités par des compagnies pétrolières telles qu'Equinor EQNR.OL et ConocoPhillips COP.N , ce qui lui procure des recettes supplémentaires par rapport aux impôts versés par ces dernières.

* En 2025, les flux de trésorerie nets du gouvernement provenant du portefeuille dit "SDFI" s’élevaient à 243 milliards de couronnes, a indiqué le gouvernement.

* L’évaluation des participations du SDFI a été réalisée par la holding pétrolière publique Petoro et présentée par le ministère de l’Industrie.

(1 $ = 9,4005 couronnes norvégiennes)

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
130,630 USD NYSE +0,66%
EQUINOR
393,550 NOK LSE Intl -0,25%
Gaz naturel
2,78 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
91,61 USD Ice Europ +0,31%
Pétrole WTI
85,79 USD Ice Europ +0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,61 +0,31%
Or
4 522,81 +4,34%
CAC 40
8 501,91 -0,09%
NANOBIOTIX
38,12 +8,17%
BIOPHYTIS
0,132 +0,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank