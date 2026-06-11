Une cour d'appel américaine rejette les requêtes contre le projet gazier Mountain Valley Southgate en Virginie et en Caroline du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Une cour d'appel fédérale a rejeté les requêtes déposées par des groupes environnementaux et d'autres organisations visant à suspendre les certifications de qualité de l'eau délivrées par la Virginie et la Caroline du Nord pour le projet de gazoduc Southgate proposé par Mountain Valley Pipeline LLC (MVP), selon deux décisions judiciaires rendues publiques jeudi.

Dans ces décisions, la Cour d'appel du 4e circuit des États-Unis, siégeant à Richmond, en Virginie, a déclaré: “Les tribunaux fédéraux n'accordent pas la mesure extraordinaire qu'est le sursis en attendant l'examen de l'affaire en l'absence d'une démonstration solide que le requérant a des chances d'obtenir gain de cause sur le fond.”

La cour a ajouté que les groupes environnementaux et autres demandant le sursis “n’ont pas démontré de manière convaincante qu’ils avaient des chances d’obtenir gain de cause sur le fond”.

Auparavant, lorsque les groupes avaient déposé leur requête, Caroline Hansley, responsable de la stratégie organisationnelle au Sierra Club, avait déclaré: “À l’heure où les ménages de tout le pays peinent à payer des factures d’énergie en hausse, nous devrions investir dans une énergie propre et abordable, et non dans des projets de gazoducs dangereux et coûteux comme le MVP Southgate.”

“Lorsque la FERC a approuvé le projet d’extension de Southgate, elle a fermé les yeux sur les preuves démontrant que ce gazoduc est inutile et causerait des dommages considérables à notre environnement et à notre climat”, a-t-elle ajouté.

* Le projet Southgate, qui relie la Virginie à la Caroline du Nord, est une extension proposée de 31 miles (50 kilomètres) de la ligne principale MVP existante de 304 miles reliant la Virginie-Occidentale à la Virginie, selon les documents judiciaires et le site web de MVP.

* Southgate est conçu pour transporter environ 0,55 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz. La ligne principale peut transporter environ 2,0 bcfd de gaz. Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée.

* MVP a initialement déposé une demande auprès de la Commission fédérale de régulation de l'énergie des États-Unis (FERC) pour construire Southgate en 2018.

* Selon le site web de la société, la FERC a délivré à MVP Southgate un avis l'autorisant à lancer la construction en Virginie en mars 2026.

* Le ministère américain de l'Énergie a indiqué sur son site web que le projet MVP Southgate pourrait entrer en service en 2028 pour un coût estimé à 524 millions de dollars.

* MVP a commencé la construction de la ligne principale en 2018, déclenchant des contestations administratives et judiciaires concernant la conformité environnementale du projet et les autorisations fédérales. La ligne principale est entrée en service en juin 2024.

* MVP est détenue par des filiales des sociétés énergétiques EQT EQT.N , NextEra Energy NEE.N , AltaGas ALA.TO et RGC Resources RGCO.O . EQT exploite le gazoduc et détient une participation importante dans la coentreprise MVP, selon le site web de la société.