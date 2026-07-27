Une cour d'appel américaine confirme la taxe de congestion du Colorado sur les voitures de location

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La 10e Cour d'appel des États-Unis a confirmé lundi la taxe de 3 dollars par jour imposée par le Colorado sur les voitures de location pour compenser les effets de la congestion routière, rejetant ainsi le recours formé par un groupe professionnel représentant Avis CAR.O , Hertz

HTZ.O , Enterprise et d'autres.

Le Colorado a adopté cette redevance en 2024 pour les locations d'une durée inférieure ou égale à 30 jours afin de pallier l'impact des voitures de location sur la voirie publique; l'État a déclaré que les investissements dans les transports en commun et les services ferroviaires permettraient de réduire les embouteillages qu'elles rencontrent.