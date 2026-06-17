Une coalition soutenue par les géants de la tech et dédiée à la capture du carbone augmente son financement de 915 millions de dollars et accueille Anthropic parmi ses membres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Susanna Twidale

Une coalition soutenue par les géants de la tech et dédiée aux technologies de capture du carbone a annoncé mercredi qu’elle allait injecter 915 millions de dollars supplémentaires dans ce secteur, et a accueilli Anthropic et Salesforce parmi ses nouveaux participants.

* Lancée en 2022 par des entreprises telles que Stripe et Google, Frontier vise à favoriser le développement des technologies de capture du carbone en s'engageant à acheter des crédits à l'avance, ce qui réduit les risques liés aux projets et leur permet de se développer plus rapidement.

* Ce financement supplémentaire porte le montant total des engagements de financement à 1,8 milliard de dollars.

* Ce nouveau financement ciblera des technologies telles que l’augmentation de l’alcalinité des océans, la séquestration à partir de la biomasse, l’altération rocheuse améliorée et le captage direct de l’air.

* Frontier a déclaré que ces technologies pourraient, collectivement, atteindre l'échelle de la gigatonne, bien que chacune comporte des risques distincts en termes de coûts et de technologie.

* Frontier a indiqué qu’elle prévoyait de réaliser environ 10 à 15 investissements ciblés par le biais de contrats d’achat de huit à dix ans s’étendant jusqu’en 2040.

* Elle n’a pas précisé le montant de la contribution de chaque entreprise.

* Les scientifiques affirment que les projets de capture du carbone sont essentiels pour compenser les émissions des secteurs qui continuent de dépendre des combustibles fossiles.