Royaume-Uni: un mort et des dizaines de blessés dans une collision de deux trains

Une collision vendredi de deux trains de passagers près de Bedford, au nord de Londres, a fait un mort et des dizaines de blessés dont 11 "très grièvement", selon les services de secours qui ont dépêché d'importants moyens ( AFP / Daniel LEAL )

Une collision vendredi de deux trains de passagers près de Bedford, au nord de Londres, a fait un mort et des dizaines de blessés dont 11 "très grièvement", selon les services de secours qui ont dépêché d'importants moyens.

La collision a eu lieu en fin d'après-midi au sud de Bedford, une ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique, selon les East Midlands Railway (EMR).

"A un moment on a été projeté dans le siège opposé, et après j'ai vu de la fumée", a raconté Pete Knapp, un passager, à la Press Association.

"Les gens gémissaient, hurlaient, les gens étaient sous le choc et hagards", a-t-il ajouté.

"J'ai vu beaucoup de gens qui étaient incapables de parler, avaient les jambes brisées", a encore raconté ce passager.

Près de cinq heures après la collision, les services d'ambulance de l'Est de l'Angleterre ont confirmé qu'une personne était décédée sur les lieux. "Onze autres personnes ont été très grièvement blessées, 22 grièvement blessées et 56 ont subi des blessures légères", ont-ils ajouté.

"Enorme bang"

Le Premier ministre, Keir Starmer, a déclaré que la situation était "extrêmement préoccupante" et que ses pensées allaient aux familles de victimes.

"Je suis reconnaissant aux services de secours pour la rapidité de leur intervention face à cet incident tragique", a-t-il ajouté.

Des images non vérifiées postées sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être deux trains des East Midlands Railway (EMR) après leur collision, l'un encastré dans l'autre et des passagers se trouvant sur les rails.

Selon ces images, les deux trains sont restés sur la voie. Un passager a cependant affirmé qu'un des trains avait déraillé.

Les services d'ambulances de l'Est de l'Angleterre ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir envoyé "beaucoup de moyens, y compris aériens" sur les lieux d'un "incident majeur" au sud de Bedford.

Le passager Pete Knapp a mis en ligne des images sur la plateforme Bluesky, expliquant qu'il se trouvait dans "la voiture de tête" d'un des trains et se trouvait "sous le choc" après la collision.

"Ca va, j'ai les jambes en sang et ai pris un coup dans le dos. Les autres ne vont pas bien", a-t-il ajouté.

Une passagère, Teresa Itabor, a déclaré à la BBC qu'il y avait eu "un énorme bang", puis que sa tête avait heurté le siège devant elle. "J'ai ouvert les yeux et c'est là que j'ai vu des gens par terre, avec du sang partout", a-t-elle raconté.

"Vitesse relativement faible"

Un porte-parole d'EMR a confirmé la collision des deux trains, l'un venant de Corby, et l'autre de Nottingham, deux villes du centre de l'Angleterre.

Aucun train n'a pu atteindre ou quitter la gare de Londres St Pancras après la catastrophe, a-t-il précisé.

La secrétaire aux Transports, Heidi Alexander, a dit être "très inquiète".

Le Service des accidents ferroviaires, qui enquête sur les accidents de trains et de tramways, a indiqué qu'une équipe d'enquêteurs se trouvait sur les lieux "pour commencer à recueillir des éléments".

L'expert ferroviaire Tony Miles a déclaré à Sky News qu'il semblait s’agir d'une "collision à vitesse relativement faible" et que les dégâts subis par les trains paraissaient "assez minimes".

Les collisions de trains sont relativement rares au Royaume-Uni.

En septembre 2023, plusieurs personnes ont été blessées après la collision de deux trains en gare d'Aviemore, dans les Highlands écossais.

Trois ans plus tôt, en août 2020, un train matinal reliant Aberdeen à Glasgow avait déraillé, tuant trois personnes près de la ville de Stonehaven, dans le nord-est de l'Ecosse, après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies.