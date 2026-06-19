Albanie: manifestation contre un projet immobilier lié à Trump pour le 20e jour consécutif

Des manifestants brandissent des flamands roses en carton lors d'un cortège à Tirana, en Albanie, le 19 juin 2026 ( AFP / Adnan Beci )

Des milliers d'Albanais se sont rassemblés vendredi à Tirana pour le 20e jour consécutif pour s'opposer à un projet de complexe touristique de luxe lié à la fille de Donald Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner.

La mobilisation contre ce complexe, prévu dans une réserve naturelle sur la côte de ce pays des Balkans, catalyse aussi la colère d'une partie de la population contre la situation du pays et son Premier ministre, Edi Rama, au pouvoir depuis 13 ans.

En défilant dans les rues de la capitale, les manifestants brandissaient des drapeaux albanais en scandant "Rama, pars... annule le projet!", "Rama non grata", "l'Albanie n'est pas à vendre". Des flamants roses sur des banderoles, symbole du mouvement, virevoltaient au milieu de la foule.

Pour Denisa Kasa, militante écologiste, les manifestants ont déjà obtenu "certains résultats", en particulier un moratoire demandé par le Parlement européen.

"Un moratoire, dans ce cas, impliquerait que tous les nouveaux bâtiments et constructions dans les zones protégées seraient arrêtés, tandis qu'aucune nouvelle autorisation de développement ne serait délivrée", a souligné Mme Kasa auprès de l'AFP.

"Nous sommes ici pour faire entendre notre voix contre ce projet, mais aussi contre la loi actuelle sur les zones protégées, qui ouvre la porte à d'autres projets dans d'autres zones qui sont protégées", a déclaré à l'AFP le biologiste Xhemal Xheri.

Avant ce rassemblement, la police a indiqué que 27 personnes avaient été accusées d'avoir "dirigé" les protestataires sur des voies en dehors des itinéraires prévus au cours d'une marche dans la capitale la nuit précédente.

Ces personnes étaient accusées "d'actes portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité", selon le communiqué de la police.

Au début de la semaine, au moins 35 manifestants ont été inculpés pour avoir bloqué l'autoroute menant de Tirana à son aéroport dimanche soir lors d'une manifestation similaire.

Cette vague de manifestations a été déclenchée par l'apparition de clôtures et de barbelés, ainsi que de bulldozers sur le site, les plages d'une réserve protégée sur le littoral de Zvernec, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tirana.

Des manifestants devant le bureau du Premier ministre à Tirana au cours d'une manifestation contre un projet d'hôtel de luxe, le 19 juin 2026 ( AFP / Adnan Beci )

Des affrontements entre des manifestants locaux et des membres d'une société de sécurité privée sur le site du projet immobilier ont mis le feu aux poudre et incité des milliers de manifestants à participer à des marches de protestation qui se sont succédé pendant des semaines.

Le projet immobilier de luxe sur la côte et sur l'île de Sazan, située en face, concerne un site où nichent de nombreux oiseaux migrateurs, notamment des centaines de flamands roses.