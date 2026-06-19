Mondial-2026: Team USA triomphe face à l'Australie et file en seizièmes

Les joueurs de Team USA exultent après leur deuxième but contre l'Australie, au Mondial-2026, le 19 juin 2026 à Seattle ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JAMIE SQUIRE )

Un deuxième pays organisateur en seizièmes de finale: au lendemain de la qualification du Mexique, les États-Unis ont rejoint vendredi le prochain tour de la Coupe du monde 2026 en battant sans trembler une Australie dépassée à Seattle (2-0).

Déjà vainqueur face au Paraguay (4-1) lors de la première journée, Team USA compte six points et est assurée de disputer au moins un quatrième match de son Mondial à domicile, avant même d'affronter la Turquie lors de la dernière journée du groupe D, jeudi prochain à Los Angeles.

Les Australiens (3 points) joueront eux leur qualification face au Paraguay, qui affronte la Turquie plus tard vendredi à Santa Clara, dans la baie de San Francisco (samedi, 05h00 françaises).

Comme lors de leur première rencontre dans ce Mondial, les joueurs de Mauricio Pochettino ont rapidement ouvert le score sur un but contre son camp, du défenseur australien Cameron Burgess (11e), avant de creuser l'écart grâce à Alex Freeman (43e).

"C'était encore un match fantastique, avec une très bonne première mi-temps. Je pense que nous avons dominé la rencontre face à une équipe très coriace", s'est félicité Mauricio Pochettino.

Après une première frappe cadrée des Socceroos dès la première minute, sans danger pour Matt Freese, les Américains ont pris le contrôle de la partie, privant leurs adversaires du ballon grâce à leur maîtrise technique et à un pressing redoutable.

D'abord bien en place, le bloc australien a finalement cédé assez rapidement. Double buteur face au Paraguay, Folarin Balogun a déposé Alessandro Circati sur l'aile gauche avant de centrer devant le but. Un ballon que Burgess a maladroitement repoussé dans son propre but.

Pressing et courses intenses

La domination américaine n'a ensuite fait que s'accentuer, Team USA multipliant les courses à haute intensité à la perte du ballon pour forcer les Australiens à s'en débarrasser.

Privés de leur maître à jouer Christian Pulisic, forfait pour cette rencontre en raison d'une blessure à un mollet, les États-Unis s'en sont remis aux qualités de Sergino Dest, latéral offensif aligné comme ailier droit par Pochettino.

Et c'est après un coup franc venu de ce côté là que le joueur du PSV Eindhoven a vu sa frappe détournée par la défense australienne, avant qu'Alex Freeman ne place sa tête devant le gardien Patrick Beach, trop court.

Le sélectionneur argentin des Etats-Unis Mauricio Pochettino lors du match du Mondial contre l'Australie, le 19 juin 2026 à Seattle ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JAMIE SQUIRE )

D'abord refusé pour une position de hors-jeu, le but du défenseur de Villarreal a finalement été validé après intervention de la VAR, provocant une folle clameur dans l'enceinte de Seattle, remplie d'un public enthousiasmé par le jeu de son équipe.

"Je disais hier que l'Argentine avait des supporters incroyables, mais je pense que nous ne sommes pas en reste", a commenté à ce sujet le sélectionneur argentin de Team USA.

Au retour des vestiaires, Balogun a eu l'occasion de rejoindre Lionel Messi et Jonathan David en tête du classement des buteurs avec trois réalisations. Mais l'attaquant de Monaco, bien lancé en profondeur, a trop ralenti sa course avant de frapper, permettant le retour de Circati (52e).

Grâce notamment aux entrée percutantes des jeunes Nestory Irankunda (20 ans) et Cristian Volpato (22 ans), les Socceroos ont montré de meilleures intentions après l'heure de jeu.

Mais dans une fin de partie de plus en plus équilibrée et tendue, les États-Unis n'ont pas craqué. Contrairement à l'arbitre allemand Félix Zwayer, victime de crampes dans le temps additionnel.