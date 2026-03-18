Un missile iranien cause des "dégâts considérables" à Ras Laffan, au Qatar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit avec la déclaration de QatarEnergy, détails)

Le Qatar a déclaré mercredi qu'il avait réussi à intercepter quatre des cinq missiles balistiques lancés depuis l' Iran , tandis que le cinquième a touché la ville industrielle de Ras Laffan et a causé "d' importants dégâts ."

C'est à Ras Laffan que s'effectue l'essentiel du traitement du GNL de QatarEnergy. Le géant pétrolier national avait déjà évacué les installations de GNL de Ras Laffan, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier, à la suite de la menace iranienne d'attaquer les installations énergétiques du Golfe .

L'Iran a lancé un avertissement d'évacuation pour plusieurs installations énergétiques en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, déclarant qu'elles seraient visées par des frappes "dans les heures à venir", ont rapporté les médias d'État iraniens mercredi.