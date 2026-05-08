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USA-Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en mai - Michigan
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 16:40

PHOTO DE FICHIER : Prix actuel de l'essence dans une station-service en Californie

PHOTO DE FICHIER : Prix actuel de l'essence dans une station-service en Californie

Le ‌moral des ménages américains ​s'est dégradé plus que prévu en mai, montrent vendredi ​les résultats préliminaires de l'enquête ​mensuelle de l'Université ⁠du Michigan.

Son indice de ‌confiance a reculé à 48,2 après 49,8 en ​avril. ‌Les économistes et analystes ⁠interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre ⁠de 49,5.

La ‌composante du jugement des ⁠consommateurs sur leur ‌situation actuelle a ⁠diminué à 47,8 en mai ⁠après ‌52,5 le mois précédent et ​une ‌prévision de 52,0.

Celle des perspectives a en revanche ​avancé légèrement, à 48,5 contre ⁠48,1.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,5%, après 4,7% en avril.

(Rédigé par ​Diana Mandiá)

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