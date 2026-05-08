USA-Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en mai - Michigan

PHOTO DE FICHIER : Prix actuel de l'essence dans une station-service en Californie
Le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en mai, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.
Son indice de confiance a reculé à 48,2 après 49,8 en avril. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 49,5.
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 47,8 en mai après 52,5 le mois précédent et une prévision de 52,0.
Celle des perspectives a en revanche avancé légèrement, à 48,5 contre 48,1.
Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,5%, après 4,7% en avril.
(Rédigé par Diana Mandiá)
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