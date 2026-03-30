Un missile frappe un camion-citerne dans les raffineries de pétrole israéliennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails)

Un bâtiment industriel et un camion-citerne des Raffineries pétrolières d'Israël ORL.TA dans la ville de Haïfa (nord) ont été touchés par les débris d'un missile intercepté, a déclaré lundi le Service israélien d'incendie et de secours. Il n'a pas été possible de déterminer si le missile avait été tiré par l'Iran ou par les militants du Hezbollah au Liban, soutenus par l'Iran, qui tiraient tous les deux en même temps. Le service des pompiers a indiqué qu'un tir direct avait été identifié sur un réservoir de stockage d'essence dans l'enceinte de l'usine, provoquant une épaisse fumée sur le toit d'une structure voisine. "L'incident a été entièrement maîtrisé. Il n'y a pas de victimes, pas de risques liés aux matières dangereuses et pas de danger pour le public", a déclaré Eitan Rifa, commandant des pompiers.

Le ministre israélien de l'énergie, Eli Cohen, a déclaré que les installations de production n'avaient pas été endommagées et que l'approvisionnement en carburant ne serait pas affecté. Les raffineries depétrole, situées près de la base principale de la marine israélienne, et également connues sous le nom de Bazan, ont été endommagées par un tir de missile iranien le 20 mars .

Lors d'un précédent conflit en juin dernier , les installations de la raffinerie de Bazan ont été fermées après qu'une centrale électrique utilisée pour produire de la vapeur et de l'électricité ait été considérablement endommagée lors d'une attaque de l'Iran.