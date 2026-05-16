Signature d'un contrat entre ASML et Tata Electronics sur les semi-conducteurs, sous l'égide de Modi

(g-d) Le PDG de Tata Electronics, Randhir Thakur, le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre néerlandais Rob Jetten et le PDG d'ASML, Christophe Fouquet, après la signature de documents à La Haye, le 16 mai 2026 aux Pays-Bas ( AFP / Lina Selg )

Le géant néerlandais de la tech ASML a signé samedi un contrat avec la société indienne Tata Electronics pour contribuer à la construction d'une usine de semi-conducteurs en Inde, sous l'égide du Premier ministre indien Narendra Modi en visite aux Pays-Bas.

La société ASML, qui fabrique des machines de lithographie de pointe pour l'industrie des semi-conducteurs, une technologie essentielle pour la fabrication des puces électroniques, a déclaré qu'elle "permettrait la mise en place et le développement" de l'usine de Dholera dans l'Etat du Gujarat, Etat dans l'ouest de l'Inde dont est originaire M. Modi.

La firme néerlandaise déploiera dans l'usine indienne ses machines de lithographie très perfectionnées qui servent à graver les microprocesseurs, permettant leur fabrication en série rapide.

Cet accord intervient alors que les Pays-Bas et l'Inde s'apprêtent à conclure un accord de partenariat économique dans la foulée de l'accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne.

ASML, la plus importante entreprise de technologie européenne en termes de capitalisation boursière, a déclaré voir de "nombreuses opportunités intéressantes" dans le secteur des semi-conducteurs en Inde.

"Nous sommes déterminés à établir des partenariats à long terme dans la région", a déclaré le directeur général d'ASML Christophe Fouquet dans un communiqué.

L'usine de Tata Electronics, avec un investissement prévu de 11 milliards de dollars, fabriquera des puces électroniques pour le secteur de l'Intelligence artificielle, l'industrie automobile et d'autres secteurs économiques.

New Delhi considère l'Union européenne comme une source importante de technologies et d'investissements indispensables pour donner un élan rapide à ses infrastructures et créer des millions de nouveaux emplois.

L'UE pour sa part considère l'Inde comme un important marché appelé à croître à l'avenir.

Le voyage de M. Modi aux Pays-Bas était son deuxième depuis 2017. Les deux pays cherchent à dynamiser leurs échanges commerciaux qui s'élevaient à 27,8 milliards de dollars en 2025.

Samedi, il s'est adressé à une importante foule d'Indiens expatriés aux Pays-Bas et a rendu visite au roi Willem Alexander.

Il doit également admirer des plaques en cuivre gravées multiséculaires de l'époque de la dynastie des Chola, restituées à l'Inde par l'université de Leyde.