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Un drone percute un navire-citerne transportant du gaz dans un port égyptien de la Méditerranée
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 18:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations)

Un drone a percuté un navire-citerne de stockage de gaz appartenant à une société américaine dans le port méditerranéen égyptien de Damiette, a déclaré mercredi la société de sécurité maritime Ambrey, citant une première évaluation de l'incident.

La société de services portuaires Inchcape a indiqué dans un communiqué distinct que deux méthaniers avaient pris feu à Damiette.

Le drone a percuté le navire-citerne de stockage flottant Energos Winter, provoquant un incendie qui s'est ensuite propagé à un autre navire, le Gaslog Salem, ont indiqué trois sources du secteur familiarisées avec l'incident. Deuxsources distinctes issues des services de sécurité ont déclaré que l'explosion avait été causée par une frappe de drone.

L'équipage a été évacué et l'incendie a été maîtrisé , a précisé Ambrey, ajoutant qu'aucun groupe n'avait revendiqué la responsabilité de l'attaque.

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