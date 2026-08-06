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Le modèle d'IA de Meta aurait piraté une autre entreprise lors de tests, selon The Information
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 00:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés d'un rapport, déclaration d'Irregular)

Le modèle d’IA de Meta META.O a piraté une autre entreprise lors de tests de cybersécurité, a rapporté mercredi The Information, marquant ainsi le dernier incident en date dans lequel des agents IA de grands développeurs d’IA ont violé les systèmes d’autres entreprises.

Le modèle Muse Spark 1.1 de Meta a pénétré dans les systèmes de cette entreprise non identifiée et y a apporté des modifications, l'IA ayant pu accéder à l'Internet public en raison d'une erreur dans la configuration de l'environnement de test « sandbox », a indiqué The Information, citant des sources proches du dossier.

Meta a mené ces tests en collaboration avec un partenaire d’évaluation externe appelé Irregular, précise l’article.

C’est Irregular qui est à l’origine de cette erreur de configuration, à la suite de laquelle le modèle a exploité une faille de sécurité dans un autre service tiers, à l’instar de cas précédemment signalés concernant d’autres entreprises, a déclaré un porte-parole de Meta à The Information.

Un porte-parole d’Irregular a déclaré à Reuters que cet incident correspondait « exactement au même problème d’environnement d’évaluation que celui déjà révélé par Anthropic la semaine dernière » et qu’il n’impliquait ni « échappement du bac à sable ni cyberattaque sophistiquée ».

« Il n’y a actuellement aucun problème en suspens. Irregular élabore un livre blanc afin de partager les meilleures pratiques en matière de confinement et de réalisation sécurisée d’évaluations cybernétiques », a déclaré Irregular dans un communiqué.

Meta n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Anthropic a déclaré la semaine dernière que certains de ses modèles d’IA Claude s’étaient introduits par piratage dans les systèmes de trois entreprises lors de tests de cybersécurité, une révélation qui a suivi celle de son concurrent OpenAI, qui avait révélé qu’un de ses agents IA avait lancé une attaque non autorisée.

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