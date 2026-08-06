Beyond Meat prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à une demande internationale soutenue

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Beyond Meat BYND.O , fabricant de substituts de viande, prévoit mercredi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, la demande soutenue sur ses marchés internationaux ayant permis de compenser la baisse des ventes aux États-Unis.

Voici les détails:

* Beyond Meat, qui a eu du mal à raviver l'enthousiasme initial pour ses produits à base de plantes , a lancé de nouveaux produits tels que les boissons protéinées Beyond Immerse afin de stimuler la demande.

* La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 60 et 65 millions de dollars pour le troisième trimestre, dont la valeur médiane est supérieure à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élève à 62,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La perte trimestrielle s’est établie à 9 centimes par action sur une base ajustée, contre une perte de 39 centimes il y a un an.

* Beyond Meat a enregistré un chiffre d’affaires de 68,8 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 62,4 millions de dollars.

* Les ventes de son segment de distribution internationale ont progressé de 16,5% au cours du trimestre clos le 30 juin par rapport à l'année précédente.

* La société a enregistré une baisse de 14,4% de ses ventes trimestrielles aux États-Unis, pénalisée par un affaiblissement des dépenses de consommation et une préférence pour des alternatives plus saines.

* L'action Beyond Meat, qui avait connu l'année dernière une frénésie spéculative liée aux “meme stocks” , a reculé de 3% en séance prolongée à la suite de la publication de ces résultats.