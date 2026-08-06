Colombie: le gouvernement met en garde contre de possibles "actes terroristes" lors de l'investiture du président

Le président élu de Colombie, Aberlardo de la Espriella, le 4 août 2026 à Barranquilla ( AFP / Vanexa Romero )

Le gouvernement sortant de Colombie a mis en garde mercredi contre de possibles "actes de terrorisme" lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président Abelardo de la Espriella, prévue vendredi à Cali, ville du sud-ouest récemment touchée par des attentats de la guérilla.

Le président élu, représentant de la droite dure, a demandé au Parlement de transférer la cérémonie de la capitale Bogota à la troisième plus grande ville du pays, proche de territoires sous le contrôle de groupes armés.

M. de la Espriella, 48 ans, a remporté les élections en juin grâce à un discours de fermeté contre les groupes armés impliqués dans le trafic de cocaïne, qu'il a promis de bombarder avec l'aide des Etats-Unis.

Le ministre de la Défense du gouvernement de gauche sortant a affirmé mercredi qu'il existait une "menace" latente d'attentats le jour de la cérémonie, à laquelle assisteront une dizaine de chefs d'Etat.

Les présidents de l'Argentine, du Paraguay, du Chili et de l'Equateur sont attendus, ainsi que le roi d'Espagne Felipe VI, entre autres.

"Il est très probable que ces criminels cherchent à perturber cet événement démocratique par des actes terroristes", a déclaré Pedro Sanchez sur la radio La FM.

Les forces armées déploieront 11.000 militaires et les autorités ont interdit le survol de la ville et des communes voisines par des drones, utilisés par les guérillas pour larguer des explosifs.

Cali est proche des régions montagneuses du sud-ouest du pays où est largement cultivée la coca, principal composant de la cocaïne.

Dans le département voisin du Cauca opère une dissidence de l'ex-guérilla des Farc, dirigée par un dénommé Ivan Mordisco, le guérillero le plus recherché de Colombie.

Initialement, Abelardo de la Espriella avait prévu d'organiser sa cérémonie d'investiture dans le Cauca, mais il est revenu sur sa décision en invoquant les conditions climatiques.

L'avocat millionnaire, un novice en politique soutenu par le président américain Donald Trump, entend frapper militairement les guérillas, paramilitaires et autres narcotrafiquants. Selon des experts, ces derniers se sont renforcés à la faveur des tentatives du président sortant Gustavo Petro de négocier la paix.