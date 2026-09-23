Un document révèle que les États-Unis vont financer à hauteur de 7 milliards de dollars des projets miniers et énergétiques en Argentine

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* La banque américaine ExIm Bank va financer des projets en Argentine

* Un programme sera annoncé lors de la réunion de l'ONU à New York

* Trump et Milei ont renforcé leurs liens économiques

par Ernest Scheyder et Lucinda Elliott

La Banque américaine d'import-export (US ExIm Bank) prévoit de financer des projets liés aux minéraux stratégiques et à l'énergie en Argentine pour un montant pouvant atteindre 7 milliards de dollars, selon un document consulté par Reuters, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer la coopération économique entre Washington et Buenos Aires.

Ce financement s’inscrit dans le cadre d’un programme qui sera annoncé mercredi à New York lors de l’Assemblée générale des Nations unies , a déclaré une source proche du dossier, alors que les États-Unis cherchent à élargir leur accès aux ressources énergétiques et aux minéraux stratégiques de l’hémisphère occidental.

Sous la présidence de Javier Milei, un proche allié du président américain Donald Trump, les liens entre Washington et Buenos Aires se sont renforcés grâce à un alignement plus étroit en matière de politique économique.

Ces relations ont été renforcées par le soutien américain aux réformes libérales de Milei et par un accord commercial préférentiel et d’investissement annoncé en février, qui prévoyait notamment une coopération dans le domaine des minéraux stratégiques. Le Congrès argentin n’a pas encore ratifié cet accord bilatéral.

La présidence argentine n’a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires.

L’Argentine dispose d’importants gisements de lithium, de pétrole de schiste et d’autres matières premières. Les fonds américains permettront aux entreprises opérant dans ce pays d’Amérique du Sud d’obtenir des prêts pour acheter, entre autres, du matériel auprès de fabricants américains au cours des deux prochaines années.

L’Argentine, le Chili et la Bolivie forment ce qu’on appelle le « triangle du lithium », qui concentre les plus grandes réserves mondiales de ce métal blanc utilisé dans l’électronique, les véhicules électriques et d’autres technologies clés.

Parmi les grandes entreprises du secteur des matières premières déjà présentes en Argentine, on peut citer Rio Tinto

RIO.AX , qui extrait du lithium destiné aux batteries, BHP

BHP.AX , qui développe un projet lié au cuivre, et Chevron

CVX.N , qui mène un vaste projet d’exploitation de pétrole et de gaz de schiste.

Le gouvernement de Milei, qui devra faire face à une élection présidentielle en 2027, a mis en place un régime d’incitations aux investissements de grande envergure, connu sous le nom de RIGI , qui constitue la pierre angulaire de ses efforts visant à attirer les capitaux étrangers dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’exploitation minière et les infrastructures.

L’italien Eni ENI.MI et la société publique argentine YPF

YPFDm.BA ont déposé le mois dernier une demande conjointe dans le cadre du RIGI pour leur projet de gaz naturel liquéfié d’une valeur de 51 milliards de dollars.

Luis Lucero, ministre argentin des Mines, a déclaré à Reuters en début d’année que son pays pourrait exporter 580.000 tonnes de lithium et 1.641.000 tonnes de cuivre par an d’ici 2036, soit cinq fois plus qu’en 2025.