Wall Street reprend son souffle et ouvre en baisse

Un opérateur à la Bourse de New York, le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait dans le rouge mercredi, sujette à des prises de bénéfices après un net rebond des valeurs technologiques, sur fond d'incertitudes persistantes concernant le conflit au Moyen-Orient.

Vers 14H05 GMT, l'indice Nasdaq perdait 0,62% au lendemain d'un nouveau record en clôture. Le Dow Jones reculait de 0,25% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,38%.

"Le marché a beaucoup progressé en très peu de temps (...) en grande partie grâce à l'IA", explique à l'AFP Steve Sosnick, analyste chez Interactive Brokers. "On assiste donc aujourd'hui à quelques prises de bénéfices."

Le secteur a notamment été porté en début de semaine par le succès de Muse, l'agent IA de Meta (Facebook, Instagram), qui s'est hissé en tête des classements de téléchargement sur l'AppStore aux Etats-Unis.

"Cela a relancé les paris sur la demande de puces d'IA", note Mark Malek, du cabinet Siebert Financial, et a donc profité aux semi-conducteurs.

Mercredi, ils se repliaient, à l'instar du géant Nvidia (-0,16%), de AMD (-1,26%), de Micron (-0,70%) ou d'Intel (-1,99%).

En parallèle, "les investisseurs continuent de suivre de près l'évolution de la situation concernant l'Iran et le détroit d'Ormuz", relèvent les experts de Briefing.com.

Les regards sont tournés vers l'Assemblée générale de l'ONU, où le président iranien doit s'exprimer mercredi et où Donald Trump a alterné mardi entre menaces contre Téhéran et annonce de reprise du dialogue.

"C'est une rencontre qui a duré trois heures", a précisé le président américain lors d'un point presse, en parlant d'une "très bonne" réunion avec les représentants iraniens et en assurant qu'une autre discussion était prévue "dans un futur très proche".

"Il vaut mieux parler que ne pas communiquer du tout (…), mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait eu des progrès concrets", estime Steve Sosnick.

Face au flou géopolitique, les cours du pétrole s'affichaient en petite hausse mercredi après plusieurs séances baissières.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'État américain à dix ans remontait à 5,03%, contre 4,96% la veille en clôture.

La visite de Xi Jinping à Washington est aussi particulièrement attendue par les marchés.

Le président chinois doit arriver à destination mercredi soir (heure de Washington) pour un sommet avec Donald Trump, avec le commerce et l'IA parmi les principaux sujets de discussions.

Cette rencontre "pourrait influencer le marché si des accords importants venaient à être signés", note M. Sosnick. "Mais il est difficile de savoir quels pourraient être les fruits concrets d'une réunion de ce type."

Côté entreprises, la chaîne de restauration rapide McDonald's glissait (-4,60% à 238,83 dollars) après avoir annoncé le lancement d'un nouveau programme pluriannuel de formation des employés.

Le géant du fast-food prévoit aussi d'investir environ 8,5 milliards de dollars d'ici à 2036 pour aider ses franchisés à moderniser leurs équipements, selon un communiqué publié mercredi.

Le groupe agroalimentaire General Mills (-2,20% à 34,67 dollars), propriétaire notamment des céréales Cheerios, a été boudé après la publication de résultats trimestriels mitigés.

L'entreprise a toutefois réaffirmé ses prévisions pour l'année 2027.

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