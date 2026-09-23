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Wall Street ouvre en baisse, le pétrole repart à la hausse
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 16:02
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Un écran affiche des informations boursières après l'ouverture de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

Un écran affiche des informations boursières après l'ouverture de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse mercredi, les cours du pétrole repartant à la hausse et exerçant à nouveau une ​pression à la hausse sur les rendements obligataires, tandis que les investisseurs suivent de près les éventuelles avancées diplomatiques au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 146,10 points, soit 0,28% à 51.717,59 ​points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,09% à 7.757,42 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,14% à 27.207,49 points.

Les ​cours du Brent, le contrat de référence pour ⁠le marché du pétrole, progressent de 1,4% mercredi après cinq séances consécutives de baisse, dépassant ‌à nouveau les 100 dollars le baril, ce qui a immédiatement entraîné une remontée des rendements de la dette souveraine et pèse sur les actions.

Les craintes ​inflationnistes n'avaient jamais disparu, malgré la ‌récente baisse des prix du brut, mais certaines données les rendent ⁠plus palpables.

Le prix du diesel, qui alimente la plupart des moyens de transport, a atteint des niveaux records aux États-Unis et évolue à son plus haut niveau depuis plusieurs années en Europe.

Le président ⁠américain Donald Trump a ‌déclaré mardi qu'il soutenait l'idée d'une interdiction d'exportation afin de faire baisser les ⁠prix sur le marché intérieur, une mesure qui, selon les analystes, pourrait faire plus de ‌mal que de bien aux flux d'approvisionnement mondiaux.

L'inflation a déjà conduit la Réserve fédérale (Fed) ⁠à adopter un ton plus ferme ce mois-ci et à relever ses ⁠taux, et cette tendance ‌devrait se poursuivre : selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs tablent sur une probabilité de ​50% que les taux soient relevés d'au moins ‌25 points de base le mois prochain.

La géopolitique et les questions commerciales imposent par ailleurs un certain attentisme: les investisseurs surveillent ​toute avancée diplomatique concernant le Moyen-Orient à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que des résultats éventuels du sommet entre la Chine et les États-Unis prévu jeudi.

Aux valeurs, ⁠General Mills cède 1,52% après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

Meta, qui devrait dévoiler mercredi ses nouvelles lunettes connectées, dont un modèle sans caméra, prend 1,82%. Le groupe américain est au coeur des récents gains des valeurs liées à technologique et aux puces, grâce à l'engouement suscité par "Muse", son assistant IA lancé ce mois-ci.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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