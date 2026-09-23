YouTube dévoile des outils d'IA destinés aux créateurs et des fonctionnalités d'achat lors de son événement annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

YouTube, filiale d'Alphabet ( GOOGL.O ), a dévoilé mercredi une série d'outils d'intelligence artificielle, de nouveautés en matière d'achats en ligne et de fonctionnalités personnalisées pour les utilisateurs, lors de son événement annuel “Made on YouTube” qui s'est tenu à New York.

Voici quelques détails:

* Parmi les nouveaux outils destinés aux créateurs, on trouve des améliorations apportées à YouTube Studio permettant d’obtenir des commentaires sur les brouillons de vidéos, de créer des vignettes adaptées à la chaîne et de tester jusqu’à trois montages différents.

* Un assistant alimenté par Gemini, disponible dans Shorts et YouTube Create, aidera également à monter des clips, à couper les pauses et à synchroniser la musique.

* La plateforme vidéo teste actuellement une modération des commentaires par IA, accessible sur inscription, qui s’adapte aux préférences des créateurs. Elle combinera également la reconnaissance vocale et faciale dans ses outils de protection contre l’usurpation d’identité.

* L'entreprise étendra son programme d'affiliation YouTube Shopping à 35 pays d'ici la fin de l'année, avec déjà plus de 1,3 million de créateurs inscrits.

* Les créateurs en Inde et au Brésil pourront bientôt taguer des produits Amazon, tandis que les balises de produits afficheront des offres localisées aux spectateurs sur différents marchés.

* YouTube va lancer les “Custom Feeds” pour les utilisateurs américains sur le Web, les mobiles et la télévision, leur permettant d'enregistrer des onglets sur la page d'accueil adaptés à leurs centres d'intérêt, tels que les documentaires ou les vidéos de bricolage.

* Sa fonctionnalité “Ask YouTube” intégrera des requêtes d’achat et des questions complémentaires, notamment des tableaux comparatifs de produits et des commandes vocales pour les utilisateurs de télévision.