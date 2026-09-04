UN CHANGEMENT DURABLE-Les restrictions en matière de consommation de pétrole en temps de guerre favorisent les énergies renouvelables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Ross Kerber

Bonjour à tous les lecteurs de Switch: c'est Ross Kerber qui vous propose cette édition hebdomadaire de la newsletter, en remplacement de Sharon Kimathi, absente jusqu'à la semaine du 14 septembre.

Les principes fondamentaux de l’économie enseignent que si l’on veut que les gens consomment moins d’un bien, il suffit d’en augmenter le prix. C’est exactement ce qui s’est produit suite aux contraintes de transport liées à la guerre en Iran , comme en témoignent divers articles et études montrant à quel point la demande en carburant des consommateurs a chuté de manière spectaculaire depuis le début de l’année.

Vous en saurez plus sur ces tendances dans l’article principal de cette semaine, ci-dessous, ainsi que sur ma théorie personnelle expliquant pourquoi Washington ne semble pas trop s’inquiéter de la hausse des prix du pétrole.

Vous trouverez également des liens vers nos articles consacrés au rôle que le changement climatique pourrait jouer dans les inondations meurtrières, à une réévaluation de la résilience du café robusta, ainsi qu’à une analyse du phénomène climatique El Niño.

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* La crise pétrolière accélère la transition écologique

Partout dans le monde, les pays apprennent à réduire leur consommation de carburant depuis que la guerre entre les États-Unis et l’Iran a fortement réduit l’offre et fait flamber les prix à la pompe.

Mes collègues ont largement couvert cette tendance dans notre fil d’actualités à travers divers articles; le moment semble donc bien choisi pour faire le point sur ces publications afin d’avoir une vue d’ensemble.

Commençons par la Chine, premier émetteur mondial de dioxyde de carbone. Les émissions de carbone ont baissé de 1 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026 , selon une analyse récente du Centre for Research on Energy and Clean Air.

Cette baisse s’explique par une diminution de 9 % de la consommation de pétrole, les consommateurs s’étant tournés vers les véhicules électriques plus rapidement que prévu, une tendance qui ne devrait pas s’inverser.

L'expérience de la Chine n'est qu'un **instantané** d'une tendance plus large, dans laquelle les gouvernements accélèrent le développement des énergies renouvelables afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles.

La production mondiale d’électricité d’origine renouvelable est en plein essor, et l’Agence internationale de l’énergie (**AIE**) prévoit qu’elle deviendra la première source d’électricité pour la première fois cette année .

En 2027, l’AIE prévoit une baisse de 0,7 % de la production de charbon, mais une hausse de 1,5 % de la production d’électricité à partir du gaz par rapport aux niveaux de cette année. Pour lutter contre le changement climatique, il faudra encore davantage d’énergies renouvelables et d’investissements dans les réseaux électriques et le stockage d’énergie, comme l’ont rapporté mes collègues .

En parlant d’ajustements économiques, la Banque fédérale de réserve de Dallas (États-Unis) propose une série intéressante de documents de travail sur l’impact de la guerre sur les prix de l’énergie et l’économie.

L’un des documents les plus intéressants, datant de juin, s’intitule « How Times Have Changed : The Impact of the 2026 Iran War on the U.S. Economy ». La conclusion, peut-être intuitive, est qu’en tant qu’exportateur net de pétrole, les États-Unis sont bien moins exposés aux perturbations qu’ils ne l’étaient dans les années 1970.

Cela m’a également amené à réfléchir: comment se fait-il que la hausse des prix de l’énergie n’ait pas entraîné aux États-Unis un abandon des combustibles fossiles d’une ampleur équivalente? Une réponse pourrait se trouver dans une autre conclusion de l’étude, selon laquelle les États-Unis sont mieux placés que la plupart des autres pays pour faire face à une perturbation de l’approvisionnement. Comme l’indiquent les auteurs:

“Notre modèle suggère qu’une perturbation de 15 % de l’approvisionnement mondial en pétrole entraîne un recul bien plus important de la croissance du PIB réel dans le reste du monde qu’aux États-Unis. Alors que la croissance annualisée du PIB réel recule de 1,73 point de pourcentage dans le reste du monde, elle ne recule que de 0,26 point de pourcentage aux États-Unis. Ce résultat contraste fortement avec la situation de 1980, où l’impact sur la croissance était assez similaire entre les deux blocs de pays, chacun enregistrant une contraction d’environ 1,8 point de pourcentage. Cette asymétrie reflète la transformation structurelle du secteur pétrolier américain, qui a permis aux États-Unis de se prémunir contre les perturbations de l’approvisionnement en pétrole étranger.”

Cette observation donnerait au président américain Donald Trump une marge de manœuvre pour continuer à exercer une pression militaire sur l’Iran tout en attendant que les sanctions et la pression exercée par d’autres pays incitent les dirigeants iraniens à accepter un accord favorable. Mais je parie qu’il faudra plus qu’une simple théorie économique pour mettre fin à cette guerre.

* Points à retenir

- Le maïs en difficulté: des vagues de chaleur record et des pénuries d’eau chroniques font chuter les récoltes de maïs des agriculteurs d’Europe centrale et orientale, bouleversant une région longtemps considérée comme un pilier de la production céréalière européenne .

- Climat et roches: en déstabilisant les roches et la glace en haute montagne, le changement climatique pourrait provoquer davantage de catastrophes , comme les inondations catastrophiques du 26 août le long de la frontière entre le Népal et le Tibet chinois, selon les scientifiques. Vous pouvez regarder notre journal télévisé sur le sujet ici .

- Mythe autour du café: le café robusta ne serait pas aussi résistant au changement climatique qu’on le pensait, selon une nouvelle étude, ce qui amène l’industrie à repenser sa réponse au changement climatique. Comme l’indique notre article , “la nouvelle étude publiée dans ​Sustainable Development a révélé que les évaluations précédentes devaient être considérées, au mieux, comme provisoires. Elle a mis en avant des erreurs de recherche, telles que le fait de considérer les exploitations irriguées comme des zones de culture optimales”. Buvez-en à volonté!

- Pouvoirs en matière de pêche: un conseil créé par le Congrès pour aider le secrétaire américain au Commerce à gérer les pêcheries du pays a exercé des pouvoirs inconstitutionnels, a déclaré une cour d’appel fédérale. Celle-ci a toutefois refusé d’invalider une règle limitant les prises de mérou « gag » dans le golfe du Mexique .

* Prisme ESG

Préparez-vous à ce qui pourrait devenir le phénomène climatique El Niño le plus puissant jamais observé, a déclaré l’Organisation météorologique mondiale, ce qui augmente les risques de conditions météorologiques extrêmes jusqu’en 2027 .

L’agence météorologique des Nations unies prévoit une probabilité proche de 100 % qu’El Niño persiste jusqu’en février, alimenté par des températures exceptionnellement chaudes dans l’océan Pacifique.

El Niño est un réchauffement périodique des températures de surface de la mer dans l’est du Pacifique, causé par un affaiblissement des alizés. Un El Niño très intense peut favoriser des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses et les typhons.

Bien qu’il s’agisse d’un phénomène naturel sans lien direct avec le changement climatique lié aux combustibles fossiles, il peut être intensifié par le réchauffement des températures océaniques.

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