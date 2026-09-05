En visite en Cisjordanie, l'ambassadeur américain fait porter la sécurité des Palestiniens sur Israël

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, lors d'une visite à la communauté américano-palestinienne de Turmus Ayya, en Cisjordanie, le 5 septembre 2026 ( AFP / John Wessels )

L'ambassadeur américain en Israël a affirmé samedi qu'Israël portait la responsabilité de la sécurité des Palestiniens en Cisjordanie occupée, et appelé à de "sévères conséquences" face aux violences qu'ils subissent, après une recrudescence des attaques de colons.

Fervent soutien d'Israël et des colons, Mike Huckabee a rendu visite à la communauté américano-palestinienne de Turmus Ayya, en Cisjordanie, disant vouloir écouter ses "demandes légitimes".

Il s'est entretenu pendant deux heures avec certains habitants à l'intérieur d'une maison.

"L'un des messages que nous avons transmis et que nous continuerons de transmettre est que les habitants de ces communautés ont le droit de vivre en sécurité et que le gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que ce soit le cas", a déclaré l'ambassadeur à des journalistes.

L'armée israélienne occupe la Cisjordanie depuis 1967, et les violences perpétrées de longue date par des colons israéliens contre les Palestiniens donnent rarement lieu à des suites judiciaires. Une recrudescence des attaques a été observée ces derniers mois.

Tout en se refusant à critiquer Israël ou à s'adresser à ses dirigeants, le diplomate américain a appelé à des mesures fortes contre ces violences, en soulignant qu'elles étaient le fait d'une minorité de colons.

"Notre message est clair, un crime est un crime, un acte de terreur est un acte de terreur. Ceux qui les commettent doivent s'attendre à de sévères conséquences", a déclaré M. Huckabee.

Il a assuré que de telles mesures seraient bénéfiques pour Israël, déjà confronté à des critiques croissantes de par le monde - y compris aux Etats-Unis, son principal allié - après la guerre menée à Gaza en réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

"Vandales"

La réputation des colons "pâtit" lorsqu'elle est associée à l'image d'un "petit groupe de vandales", a-t-il souligné. "Je ne pense pas que cela puisse être le cas".

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, lors d'une visite à la communauté américano-palestinienne de Turmus Ayya, en Cisjordanie, le 5 septembre 2026 ( AFP / John Wessels )

"Il y a peut-être quelques centaines de personnes responsables, mais c'est déjà quelques centaines de trop", a-t-il ajouté.

Environ un demi-million d'Israéliens vivent en Cisjordanie aux côtés de trois millions de Palestiniens.

Des incidents surviennent presque quotidiennement, des colons s'en prenant à des Palestiniens, à leurs récoltes ou à leur bétail, ou tentant de les chasser de leurs terres.

A l'approche des élections du 27 octobre, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui comprend plusieurs ministres d'extrême droite, a approuvé l'implantation de multiples colonies, considérées comme illégales au regard du droit international.

L'ambassadeur s'était déjà exprimé en août pour condamner les agissements de colons violents qui avaient encerclé des maisons dans le village de Qusra, proche de Naplouse (nord), bloquant leurs habitants - dont au moins un Américano-Palestinien - à l'intérieur et les coupant de tout approvisionnement.

Peu de temps après, Benjamin Netanyahu avait à son tour condamné des "actes de violence criminels" commis par "une poignée d'émeutiers qui enfreignent la loi" et "nuisent à la position d'Israël dans le monde", exprimant ainsi une rare critique à l'encontre de colons israéliens.

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee (c), sur le toit de la maison d'un résident palestino-américain, harcelé par des colons israéliens, observe la colonie juive érigée près de la ville de Turmus Ayya, en Cisjordanie, le 5 septembre 2026 ( AFP / John Wessels )

M. Huckabee a également démenti qu'Israël prévoyait de chasser les Palestiniens de Gaza, après que des ministres israéliens ont appelé à vider le territoire de ses deux millions d'habitants et à les transférer à l'étranger.

"Je peux vous affirmer catégoriquement qu'il n'existe aucun plan israélien pour expulser la population de Gaza contre sa volonté", a-t-il assuré.

Ancien pasteur évangélique chrétien, Mike Huckabee a par le passé soutenu de façon répétée les colonies juives en Cisjordanie et rejeté l'idée d'un Etat palestinien, allant jusqu'à refuser d'employer le terme "Palestinien", qu'il utilise désormais.

Mais l'ambassadeur désigne la Cisjordanie par les termes bibliques de "Judée-Samarie", comme le fait Israël.

"Si j'utilise les termes de Judée-Samarie, c'est parce qu'il s'agit des anciennes appellations bibliques de cette terre. Quatre-vingts pour cent des événements relatés dans la Bible se sont déroulés à l'époque de la Judée et de la Samarie. Pour moi, Cisjordanie est un terme flou", a-t-il soutenu.