 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine: les émissaires de Trump à Moscou pour des négociations
information fournie par AFP 05/09/2026 à 12:58
Ajouter Boursorama à vos sources

Des équipes de secours lsur le site d'un Incendie après une attaque de drone contre le siège des Services de sécurité ukrainiens (SBU), le 4 septembre 2026 à Kiev, en Ukraine ( AFP / Maryke VERMAAK )

Des équipes de secours lsur le site d'un Incendie après une attaque de drone contre le siège des Services de sécurité ukrainiens (SBU), le 4 septembre 2026 à Kiev, en Ukraine ( AFP / Maryke VERMAAK )

Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont arrivés samedi à Moscou, porteurs selon le président américain d'une proposition pour mettre fin à la guerre en Ukraine, dont l'issue semble toujours aussi lointaine.

Pour la première fois depuis le début de leur travail de médiateur dans ce conflit, MM. Kushner et Witkoff doivent ensuite se rendre à Kiev. Mais les deux aéroports de la capitale ukrainienne ont été frappés par des bombardements russes dans la nuit de vendredi à samedi, selon le président Volodymyr Zelensky qui y a vu la volonté du Kremlin de perturber leur visite.

Avant cela, ils sont arrivés peu avant 13H00 (10H00 GMT) à l'aéroport moscovite de Vnoukovo, où ils ont été accueillis par l'émissaire russe pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, ont rapporté les agences de presse TASS et Ria Novosti.

Depuis son retour à la Maison Blanche début 2025, M. Trump a amorcé plusieurs cycles de pourparlers pour tenter de trouver une issue au conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale, mais ces tentatives n'ont jusqu'à présent mené à aucune avancée tangible.

Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff (g) et Jared Kushner, le 6 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff (g) et Jared Kushner, le 6 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le dirigeant américain n'a pas précisé si la proposition dont ses émissaires sont porteurs impliquait une cession de territoire de la part de l'Ukraine, comme il l'avait laissé entendre auparavant, mais il a déclaré: "Nous avons une idée pour la paix."

Il a par ailleurs attribué la guerre, qui a débuté avec le lancement d'une offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, à un "problème de personnalité" entre MM. Zelensky et Poutine.

Le déplacement, événement rare, du directeur de la CIA, John Ratcliffe, la semaine dernière à Moscou, avait suscité de nombreuses spéculations. Selon le Kremlin, il a rencontré les services de renseignements russes. Le président des Etats-Unis a qualifié ce déplacement de "semi-routine".

Frappes sur les aéroports de Kiev

Selon M. Zelensky, il est envisagé que MM. Kushner et Witkoff viennent à Kiev en avion, ce qui serait exceptionnel car l'espace aérien et les aéroports ukrainiens sont fermés depuis le début de l'attaque russe à grande échelle, le 24 février 2022.

Photo diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 4 septembre 2026, montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) lors d'une réunion avec le chef du Service sécurité de l'Ukraine (SBU), Oleksandre Poklad (d), à Kiev ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )

Photo diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 4 septembre 2026, montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) lors d'une réunion avec le chef du Service sécurité de l'Ukraine (SBU), Oleksandre Poklad (d), à Kiev ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )

Les responsables visitant l'Ukraine s'y rendent généralement en train depuis des pays tiers, ce qui implique des trajets bien plus longs.

Mais des bombardements russes "démonstratifs" ont touché dans la nuit les deux aéroports de la capitale ukrainienne, a dénoncé Volodymyr Zelensky, qui n'a pas précisé l'ampleur des dégâts occasionnés.

"Il est clair que ces frappes russes sur les aéroports constituent une réaction aux discussions et aux préparatifs concernant l'éventualité d'un déplacement de la partie américaine en Ukraine par voie aérienne et d'un atterrissage aux aéroports de Kiev ou de Boryspil", a-t-il déploré.

Appel à un cessez-le-feu

M. Zelensky a proposé vendredi soir de respecter un cessez-le-feu avec la Russie pendant la tournée des émissaires américains.

Photo diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 4 septembre 2026, montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) lors d'une réunion avec le chef du Service sécurité de l'Ukraine (SBU), Oleksandre Poklad, à Kiev ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )

Photo diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 4 septembre 2026, montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) lors d'une réunion avec le chef du Service sécurité de l'Ukraine (SBU), Oleksandre Poklad, à Kiev ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )

Moscou n'a pour l'instant pas répondu à la proposition de M. Zelensky. Et aux premières heures de samedi, une attaque russe contre la ville de Kamianske, dans le centre-est de l'Ukraine, a fait au moins cinq morts et cinq blessés, selon les autorités régionales.

Vendredi, une spectaculaire attaque de drone russe a visé en plein centre historique de Kiev le siège des services de sécurité ukrainiens (SBU).

Quinze personnes ont été blessées, a indiqué l'administration militaire de la capitale, sans préciser si elles se trouvaient dans le bâtiment visé.

"Le drone visait directement le bureau du chef du service de sécurité", Oleksandre Poklad, a affirmé le président ukrainien, précisant s'être entretenu avec ce dernier et l'avoir chargé d'"apporter une réponse appropriée et tangible" à l'attaque.

M. Poklad n'était pas dans son bureau au moment de la frappe, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.

Des secouristes sur le site d'un immeuble résidentiel endommagé par une frappe russe à Kiev, le 3 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

Des secouristes sur le site d'un immeuble résidentiel endommagé par une frappe russe à Kiev, le 3 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

Moscou a multiplié ces dernières semaines ses frappes de drones et missiles de jour comme de nuit sur Kiev et d'autres villes du pays, où les alertes aériennes se succèdent à un rythme de plus en plus rapproché.

Cet été, l'armée ukrainienne a également intensifié ses bombardements en Russie, parfois très loin du front, disant cibler des infrastructures logistiques, militaires et énergétiques.

M. Zelensky a prévenu cette semaine que l'espace aérien russe était à présent dangereux en raison des drones ukrainiens, un avertissement qualifié par Vladimir Poutine de "terroriste".

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

9 commentaires

  • 13:04

    Que la Russie fasse ce qu’elle doit faire et aille jusqu’au bout !!!! sachez que notre fric versé à l’ukraine est détourné et ils achètent des biens immobiliers notamment à Monaco et ailleurs !!!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal, à Paris le 3 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )
    Moules, frites et politique: ambiance présidentielle à la braderie de Lille
    information fournie par AFP 05.09.2026 13:01 

    Gabriel Attal venu défendre "une campagne de terrain", Marine Tondelier soutenir "l'union" de la gauche, en attendant l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon: les candidats à la présidentielle ont déroulé leurs stratégies face au RN à la braderie de Lille samedi. En costume ... Lire la suite

  • Congrès du parti Reform UK, à Birmingham
    L'accord entre le RN et Reform UK critiqué en France, Bardella assume
    information fournie par Reuters 05.09.2026 12:56 

    Les candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2027 ‌en France ont vivement critiqué l'accord passé entre le parti populiste britannique Reform UK et le Rassemblement national (RN) prévoyant le renvoi ​en France des demandeurs d'asile arrivés par la mer ... Lire la suite

  • Ratko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, lors de son procès au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), le 22 novembre 2017 à La Haye, aux Pays-Bas ( POOL / Peter Dejong )
    Bosnie : Mladic, "le boucher de Bosnie", enterré lundi à Belgrade
    information fournie par AFP 05.09.2026 12:29 

    Ratko Mladic, dont les funérailles sont prévues lundi à Belgrade, s'imaginait en héros du peuple serbe. Mais il a été surnommé "le boucher de Bosnie" pour les crimes commis par les forces sous ses ordres pendant la guerre, du siège de Sarajevo au massacre de Srebrenica. ... Lire la suite

  • Elisabeth Kaiser, chargée du gouvernement fédéral pour l'Allemagne de l'Est, lors d'un entretien avec l'AFP dans son bureau à Berlin, le 21 août 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Comment l'est de l'Allemagne est devenu le bastion de l'extrême droite
    information fournie par AFP 05.09.2026 12:06 

    Les électeurs du Land oriental de Saxe-Anhalt pourraient donner dimanche la victoire au parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD). Une réalité qui, selon la chargée du gouvernement fédéral pour l'Allemagne de l'Est, Elisabeth Kaiser, s'explique ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank