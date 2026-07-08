Un avion-cargo immatriculé au Pakistan a disparu au large de Karachi à la suite d'un problème de navigation

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* Cinq membres d'équipage se trouvaient à bord de ce Boeing 737-400 cargo, mis en service il y a 27 ans

* Les données de Flightradar24 suggèrent un éventuel crash en mer près de Karachi après des variations d'altitude erratiques

* Le Pakistan lance une opération de recherche et de sauvetage en mer impliquant plusieurs agences

(Ajout d'un graphique, aucun changement dans le texte) par Mrinmay Dey

Un avion-cargo Boeing BA.N 737, immatriculé au Pakistan et transportant cinq membres d’équipage, a perdu le contact avec le contrôle aérien mardi soir après avoir signalé un problème de système de navigation alors qu’il se dirigeait vers Karachi, ont indiqué les autorités aériennes pakistanaises.

Les premières données de vol indiquaient que cet avion-cargo converti, âgé de 27 ans et exploité par K2 Airways au départ de Sharjah, aux Émirats arabes unis, s'était peut-être écrasé en mer au sud-ouest de Karachi après une série de changements brusques d'altitude, suivis d'une descente finale en pente raide, selon le service de suivi des vols Flightradar24.

Les autorités ont lancé une opération coordonnée de recherche et de sauvetage en mer, impliquant divers organismes, afin de localiser l'avion disparu, a indiqué l'Autorité pakistanaise des aéroports sur Facebook.

K2 Airways a déclaré coopérer avec l’Autorité pakistanaise de l’aviation civile et d’autres agences gouvernementales.

“Nous continuons à prier de tout cœur pour la sécurité de nos collègues”, a déclaré l'exploitant de l'appareil sur Facebook.

Boeing n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’avion a signalé un problème de système de navigation à 21h18, heure standard du Pakistan (16h18 GMT) alors qu’il se dirigeait vers Karachi, a indiqué l’Autorité des aéroports.

Le contrôle aérien local a tenté de guider l’appareil, mais trois minutes plus tard, les systèmes radar ont montré que l’avion descendait rapidement et la communication a été perdue, a précisé l’autorité. Le vol se trouvait alors à environ 155 milles marins (287 km) à l’ouest de Karachi, selon le communiqué.

Les données de suivi de Flightradar24 ont révélé des dernières minutes chaotiques: l’avion a plongé d’environ 5 000 pieds en moins d’une minute, a remonté d’environ 6 000 pieds en seulement 30 secondes, avant d’effectuer une descente catastrophique à partir de 36 550 pieds. La dernière donnée transmise situait l’appareil à 1 100 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec une vitesse verticale de moins 22 400 pieds par minute – soit environ 400 kilomètres par heure –, ce qui correspond à une vitesse de descente extrêmement raide et anormale.

“Chaque fois que l’on observe un phénomène aussi extrême, cela attire l’attention, mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions sans disposer de plus d’informations”, a déclaré Anthony Brickhouse, consultant en sécurité aérospatiale.

L’avion disparu fait partie de la famille des 737 de Boeing, vieille de plusieurs décennies, mais il est de deux générations plus ancien que la version 737 MAX qui a été impliquée dans une récente crise de sécurité. Il est équipé de moteurs fabriqués par CFM International, détenue conjointement par GE Aerospace

GE.N et le groupe français Safran SAF.PA .

Le 737-400 a d’abord été livré en tant qu’avion de ligne à la compagnie russe Aeroflot en 1999, puis a été converti en avion-cargo en 2012, selon Flightradar24.

Il s’agit du seul appareil de K2 Airways, qui l’a mis en service en 2024. Avant ce dernier vol, il n’avait plus volé depuis le 28 juin, selon les données de Flightradar24. Si des victimes sont confirmées, cet incident serait le premier accident mortel au Pakistan depuis 2020, année où un A320 d’

AIR.PA , exploité par Pakistan International Airlines, s’était écrasé avant d’atteindre la piste à Karachi, tuant 97 personnes après que les pilotes eurent été distraits par une discussion sur le coronavirus avant une tentative d’atterrissage qui a échoué.