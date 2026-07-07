La situation reste "difficile" dans l'incendie des Pyrénées-Orientales

Des pompiers arrosent les arbres et la terre pour empêcher le feu de reprendre alors qu'un incendie fait rage près de la commune de Tarerach, à l'ouest de Perpignan, le 7 juillet 2026 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Quelque 800 pompiers sont toujours à pied d'oeuvre mardi soir sur l'incendie qui a parcouru depuis quatre jours 4.900 hectares dans les Pyrénées-Orientales, a indiqué la préfecture.

"La situation reste difficile avec la reprise de la tramontane" mercredi, "des températures élevées et un niveau d'humidité très bas", a prévenu la préfecture.

"La priorité de la nuit est le traitement des lisières et des points chauds ainsi que le maintien du verrou du massif des Aspres", a-t-on encore précisé.

Lors d'un point presse dans la journée Eric Belgioïno, le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS 66) avait perçu une "amélioration" de la situation, même si le feu n'est "pas fixé", selon le préfet.

La lisière du sinistre de Trevillach s'étend à l'ouest de Perpignan, "dans des zones extrêmement difficiles d'accès", sur un périmètre de 40 km. Un bilan provisoire mardi soir compte quelque 46 bâtiments impactés.

Les autorités ont dû ordonner l'évacuation dimanche soir de 12.000 personnes dans le massif des Aspres et à l'Ille-sur-Têt.

Une infime partie de ces habitants va pouvoir regagner mardi son foyer, a indiqué le préfet, Pierre Regnaut de la Mothe, qui a levé l'ordre d'évacuation pour deux villages au sud du brasier, Taulis et Taillet, qui ne comptent toutefois respectivement qu'une centaine et une soixantaine d'âmes.

Les résidents d'une dizaine d'autres communes pourraient être autorisés à rentrer chez eux au cours des prochaines 24 heures, a-t-il ajouté.

"Tenir"

Cet incendie, qui a nécessité depuis trois jours l'envoi de renforts des départements alentours et même de Roumanie, ainsi que le déploiement de nombreux moyens aériens, avait été contenu dans la nuit de lundi à mardi, grâce notamment à des contrefeux allumés par les pompiers.

Des épaves de voitures calcinées dans une zone dévastée par un feu de forêt près de Perpignan, le 7 juillet 2026 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'enjeu est désormais de "tenir" les 40 km de lisière "très active" du brasier, a expliqué à la presse le colonel Stéphane Clerc, directeur adjoint du SDIS 66.

Le panache de fumée visible depuis deux jours depuis Ille-sur-Têt a disparu mardi après-midi et l'odeur de bois brûlé s'est largement atténuée. Hélicoptères et avions bombardiers d'eau continuent de traverser le ciel.

Les accès à cette commune de 5.000 habitants restent coupés par des barrages de gendarmes, tout comme les routes, bordées de collines noircies et de végétation calcinée, menant à Bouleternère et Rodès.

Une maison détruite par un incendie de forêt à Rodès, près de l'Ille-sur-Têt, le 7 juillet 2026 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Jean-Christophe MILHET )

Le feu a fait 11 blessés légers, dont sept pompiers, et a endommagé de nombreux bâtiments, dont une vingtaine de maisons dans le village de Rodès.

Les Pyrénées-Orientales continuent d'observer une vigilance orange canicule et mercredi, ce seront 67 départements qui seront en vigilance orange canicule contre 61 mardi.

Dans l'Aude, la préfecture a classé mardi soir deux zones, le "Lézignanais" et le "Littoral", au niveau de risque "extrême" pour les feux de forêt. Cela concerne notamment le massif de la Clape et la pinède de Lézignan dont l'accès est désormais limité aux seuls résidents.

Six suspects interpellés

Alors que les feux se multiplient dans le sud de la France, mettant sous tension les services d'intervention, six personnes "susceptibles d'avoir eu une action" sur des départs de feu ont été interpellées par la gendarmerie, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez (2e g), arrive au centre de commandement du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales (SDIS 66), alors qu'un feu de forêt fait rage à Ille-sur-Têt, près de Perpignan, le 6 juillet 2026 ( AFP / Jc Milhet )

"La réponse de l'Etat sera implacable envers tous ceux qui, volontairement ou par imprudence, mettent en danger nos territoires, nos concitoyens et celles et ceux qui les protègent", a-t-il prévenu sur X.

Dans le sud de la Drôme, un incendie a parcouru en cinq jours 2.000 hectares dans une zone montagneuse inhabitée mais très difficile d'accès, sur la commune de Die. Deux colonies de vacances ont été préventivement évacuées, a annoncé la préfecture.

Les pompiers redoutent de ne pas parvenir à fixer les trois fronts de ce feu car "les moyens aériens sont toujours limités par la priorité donnée aux incendies majeurs dans les Pyrénées-Orientales", selon la préfecture.

La fumée d'un feu de forêt aux abords de Lédenon, près de Nîmes, le 5 juillet 2026 dans le Gard ( AFP / Agnès PEDRERO )

Au causse Méjean, en Lozère, un incendie déclenché lundi après-midi par des travaux agricoles a brûlé 200 hectares avant d'être maîtrisé, mais pas fixé, mardi matin. Un autre incendie à Saint-Bonnet-Laval, n'est lui pas maîtrisé mais ne progresse plus, après avoir parcouru 130 hectares.

Dans l'Hérault, le feu de Carlencas-et-Levas, qui était "contenu" après avoir parcouru 275 hectares depuis dimanche, a repris sa progression mardi après-midi en raison d'un "changement de vent", parcourant une quarantaine d'hectares supplémentaires, ont indiqué mardi soir les pompiers à l'AFP.

Les habitants de Carlencas n'ont plus d'électricité, et une dizaine de personnes ont été évacuées "préventivement". Sept Canadair et un Dash sont actuellement mobilisés.

En Corse-du-Sud, sur la commune de Vero, un incendie s'est déclanché mardi en début d'après-midi parcourant 80 hectares en moins de trois heures. La principale route entre Ajaccio et Bastia a du être coupée.

Deux Canadairs qui étaient partis en renfort sur les incendies des Pyrénées-Orientales sont revenus sur la Corse, a précisé la préfecture.