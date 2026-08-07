Un accord Iran-Oman sur Ormuz attendu prochainement, dit un responsable US

Des progrès sont en cours dans les négociations entre l'Iran et Oman sur le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi à Reuters un responsable américain qui a dit s'attendre à un accord prochainement.

Une fois qu'un accord sera annoncé pour rétablir la liberté de navigation dans le détroit, les Etats-Unis lèveront leur blocus des ports iraniens, a-t-il ajouté.

"Comme toujours, les actions américaines continueront d'être axées sur les résultats et liées à la mise en oeuvre par l'Iran de ses engagements", a-t-il encore déclaré.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré mercredi que l'Iran et Oman étaient parvenus à un compromis sur le tracé d'une voie de navigation dans le détroit d'Ormuz et qu'une annonce conjointe était en voie de finalisation, à condition qu'aucune tierce partie n'intervienne.

(Steve Holland; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)