L'Espagne annonce l'instauration de contrôles frontaliers pour les voyageurs en provenance d'Italie

Afflux massif de migrants entrant à pied et par la mer depuis le Maroc sur le territoire espagnol, à Ceuta

‌Le gouvernement espagnol a ​annoncé vendredi l'instauration de contrôles frontaliers pour les passagers ​de navires ou d'avions en ​provenance d'Italie, en ⁠représailles aux mesures de ‌rétorsion imposées par Rome à l'encontre de ​Madrid ‌après un afflux de ⁠migrants sans précédent dans l'enclave nord-africaine de Ceuta.

Les contrôles ⁠de ‌nationalité pour ces voyageurs ⁠seront appliqués à ‌partir de ce samedi ⁠minuit et resteront en ⁠vigueur jusqu'au ‌7 septembre, a déclaré ​le gouvernement ‌de Madrid.

Ces vérifications concerneront les voyageurs italiens ​ou étrangers arrivant d'Italie "dans un contexte ⁠de pression migratoire irrégulière persistante" en provenance de la Péninsule, a-t-il dit.

(Aislinn Laing; Jean-Stéphane Brosse pour la ​version française)