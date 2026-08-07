L'incident de Leipzig, une "provocation montée de toutes pièces" pour la Russie

L'aéroport de Leipzig/Halle après la découverte d'un drone près d'une piste, à Schkeudlitz
L'ambassade de Russie à Berlin a qualifié vendredi de "provocation montée de toutes pièces" la découverte d'un drone explosif à l'aéroport de Leipzig-Halle, l'un des plus grands centres de fret aérien d'Europe.
"L'ambassade exprime son inquiétude face à une nouvelle vague d'hystérie anti-russe en Allemagne", indique un communiqué publié en allemand et en russe sur le site de la mission.
"Il est évident que cette provocation montée de toutes pièces ne sert que les intérêts de Kiev et de l'aile militariste de la classe politique européenne", ajoute le texte.
Le Conseil de sécurité nationale allemand s'est réuni vendredi par visioconférence sous la présidence du chancelier Friedrich Merz pour faire le point sur l'incident, deux jours après l'ouverture d'une enquête antiterroriste.
L'engin se trouvait à proximité d'un avion-cargo ukrainien de la compagnie Antonov Airlines, chargé de munitions, et a été retrouvé mercredi par des employés de l'aéroport dans une zone de fret à accès restreint, selon des médias allemands.
Les membres du gouvernement allemand n'ont publiquement accusé aucun pays étranger d'être à l'origine de cet incident, mais certains parlementaires ont pointé du doigt la Russie, qui a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022.
(Thomas Seythal; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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