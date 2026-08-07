L'incident de Leipzig, une "provocation montée de toutes pièces" pour la Russie

L'aéroport de Leipzig/Halle après la découverte d'un drone près d'une piste, à Schkeudlitz

L'ambassade de ‌Russie à Berlin a qualifié vendredi de "provocation montée ​de toutes pièces" la découverte d'un drone explosif à l'aéroport de Leipzig-Halle, l'un des plus grands centres ​de fret aérien d'Europe.

"L'ambassade exprime son inquiétude face à une nouvelle ​vague d'hystérie anti-russe en ⁠Allemagne", indique un communiqué publié en allemand et ‌en russe sur le site de la mission.

"Il est évident que cette provocation montée ​de toutes ‌pièces ne sert que les intérêts de ⁠Kiev et de l'aile militariste de la classe politique européenne", ajoute le texte.

Le Conseil de sécurité nationale ⁠allemand s'est ‌réuni vendredi par visioconférence sous la présidence ⁠du chancelier Friedrich Merz pour faire le ‌point sur l'incident, deux jours après l'ouverture ⁠d'une enquête antiterroriste.

L'engin se trouvait à proximité ⁠d'un avion-cargo ukrainien ‌de la compagnie Antonov Airlines, chargé de munitions, ​et a été retrouvé ‌mercredi par des employés de l'aéroport dans une zone de fret ​à accès restreint, selon des médias allemands.

Les membres du gouvernement allemand n'ont publiquement accusé ⁠aucun pays étranger d'être à l'origine de cet incident, mais certains parlementaires ont pointé du doigt la Russie, qui a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022.

(Thomas Seythal; Jean-Stéphane Brosse pour ​la version française)