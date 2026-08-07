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Madrid somme Rome de lever ses contrôles frontaliers
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 13:41
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Traversées massives de migrants à pied et par mer du Maroc vers le territoire espagnol, à Ceuta

Traversées massives de migrants à pied et par mer du Maroc vers le territoire espagnol, à Ceuta

Le gouvernement espagnol ‌a menacé vendredi d'imposer des mesures de rétorsion aux voyageurs ​en provenance d'Italie si Rome ne levait pas d'ici dimanche les contrôles frontaliers instaurés à l'encontre de l'Espagne après un ​afflux de migrants sans précédent dans l'enclave nord-africaine de Ceuta.

Dans un communiqué, ​Madrid estime que les mesures ⁠italiennes sont "injustes, contraires aux intérêts de l'Union européenne et ‌discriminatoires à l'égard de la population espagnole".

Le gouvernement espagnol souligne par ailleurs qu'aucun des migrants arrivés ​de manière irrégulière ‌à Ceuta la semaine dernière n'a pu entrer ⁠librement dans l'espace Schengen en vertu des règles migratoires applicables à l'enclave.

Cet afflux massif et soudain a mis à ⁠l'épreuve les autorités ‌de Madrid mais aussi l'Union européenne dans ⁠son ensemble, dont plusieurs membres, comme l'Italie, se sont ‌élevés contre une atteinte à l'intégrité de l'espace ⁠Schengen.

La mesure du gouvernement de Giorgia Meloni, prise ⁠le 31 juillet, ‌a contribué à tendre les relations diplomatiques entre Rome et ​Madrid. Selon certains de ‌ses détracteurs, elle est avant tout symbolique et destinée à satisfaire son opinion ​publique.

La coalition de droite de Giorgia Meloni, arrivée au pouvoir en 2022 avec la promesse de réduire ⁠l'immigration illégale, fait face à une pression croissante du parti d'extrême droite "Futur national" dirigé par l'ancien général Roberto Vannacci, dont le discours anti-immigration rencontre un certain écho auprès d'une partie de l'électorat conservateur.

(Victoria Waldersee; version française Nicolas Delame, édité ​par Sophie Louet)

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1 commentaire

  • 15:10

    Surtout que la France ne se mêle pas de cette affaire entre voisins. La dernière fois qu'on est intervenu au secours d'un ami (la Pologne en l'occurrence) en septembre 1939, ça ne s'est pas très bien terminé.

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